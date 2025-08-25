Deviza
Reményt kapott a szívszorító állapotba került tokodi üveggyár – videó

Megszépülhet az egykori tokodi üveggyár. A hajdan meghatározó ipari központ romos épületeit fokozatosan rehabilitálják. Előbb Angelina Jolie forgatott a tokodi üveggyár területén, később pedig várhatóan étterem nyílik.
VG
2025.08.25., 15:57
Fotó: 24 óra

Az egykor szebb napokat látott tokodi üveggyár egy közösséget fogott össze, számos üvegműves alkotta itt generációk tárgyi emlékeit. Az ipari területen ma alumíniumüzem működik. A tulajdonos ifj. Eszenyi Imre és Domonkos György tervei szerint az épületegyüttes megújul – derült ki a Kemma hétfői helyszíni riportjából.

tokodi üveggyár
Megszépülhet az egykori tokodi üveggyár / Fotó: Wierl Ádám  / 24 óra

A jelenlegi tulajdonosok az üveggyár bezárása után néhány évvel, körülbelül 13 éve vették meg az épületkomplexumot. Mint mondták, „az akkori állapotok siralmasak voltak: az előző tulajdonos szinte mindent elbontott, eladott, ami mozdítható és értékes volt”. Nemcsak a berendezéseket hordták-adták el, hanem a tetőt, az épületek belső szerkezetét is megbontották. Így az épületek beáztak, romlott az állaguk. Számos épületnek gyakorlatilag csak a „csontváza” maradt meg.

Az új tulajdonosok hat éve kezdtek bele a terület rehabilitálásába, több ezer négyzetmétert már felújítottak. Egy részüket saját maguk hasznosítják, más területeket pedig kiadnak helyi vállalkozásoknak. Például a régi irodaépületben fotóstúdió, illetve táncstúdió is működik, de forgattak már itt videoklipet, reklámfilmet és színházi előadást is. Angelina Jolie nemcsak Esztergomban, hanem az üveggyár területén is forgatott a Vér és méz földje című filmjéhez jeleneteket.

A tulajdonosok az utcafront felőli épületben éttermet nyitnának, hogy visszaadjanak valamit a helyieknek.

„A tervek szerint a közeljövőben megnyitna egy»indusztriális, posztapokaliptikus, szocreál, retró, alumíniumöntő, üvegdaráló« stílusú étterem. A berendezésben visszaköszönne a profilunk, az alumíniummegmunkálás. De hasznosítjuk egy Ganz-Mávag-mozdony V8-as motorját is. Emellett az üveggyárban fellelt tárgyakból kiállítást is tervezünk” – magyarázta Eszenyi Imre a lapnak.

