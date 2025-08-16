Kánikula: balesetek miatt sávlezárás az MO-ás és az M5-ös autópályákon – torlódás az M7-es gyorsforgalmin

A hőség idején a balesetek veszélye is nagyobb, és sajnos ez szombaton is beigazolódott, hiszen országszerte karambolok történtek az utakon. Az Útinform jelentése szerint az M0-s autóúton, a déli szektorban, az M1-es autópálya felé, Szigetszentmiklós térségében történt baleset és bár a sávzárást már feloldották a 21-es km-nél, a torlódás továbbra is közel 8 km-es.

Az M7-es nyáron gyakran nagy a forgalom és torlódásra is lehet számítani/Fotó: Gyuricza Ferenc/Zalai Hírlap

Ugyancsak baleset történt a az M5-ös autópályán, Budapest felé, Kunszállás térségében, ahol két személyautó ütközött össze.

A karambol miatt a 96-os km-nél sávzárásra is számítani kell, ami miatt 4-5 kilométeres torlódás alakult ki.

Az M7-es autópályán szerencsére nem történt baleset, de a Balatonra sokan szeretnének eljutni a kánikula alatt, így abba az irányba telítettek a sávok a sztrádán. Törökbálint és Martonvásár között lassulásra, Martonvásártól Székesfehérvárig pedig szakaszos torlódásra kell számítani.