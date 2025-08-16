Deviza
EUR/HUF395.41 0% USD/HUF337.84 0% GBP/HUF458.09 +0.05% CHF/HUF418.76 0% PLN/HUF92.83 0% RON/HUF78.09 0% CZK/HUF16.16 0% EUR/HUF395.41 0% USD/HUF337.84 0% GBP/HUF458.09 +0.05% CHF/HUF418.76 0% PLN/HUF92.83 0% RON/HUF78.09 0% CZK/HUF16.16 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
forgalom
M0 autóút
torlódás
M7-es autópálya
baleset
M5-ös autópálya

Kánikula: balesetek miatt sávlezárás az MO-ás és az M5-ös autópályákon – torlódás az M7-es gyorsforgalmin

A hőség idején érdemes fokozott óvatossággal vezetni. A balesetek miatt számos autópályán kell torlódásra számítani.
VG
2025.08.16, 11:31
Frissítve: 2025.08.16, 11:53

A hőség idején a balesetek veszélye is nagyobb, és sajnos ez szombaton is beigazolódott, hiszen országszerte karambolok történtek az utakon. Az Útinform jelentése szerint az M0-s autóúton, a déli szektorban, az M1-es autópálya felé, Szigetszentmiklós térségében történt baleset és bár a sávzárást már feloldották a 21-es km-nél, a torlódás továbbra is közel 8 km-es.

m7-01
Az M7-es nyáron gyakran nagy a forgalom és torlódásra is lehet számítani/Fotó: Gyuricza Ferenc/Zalai Hírlap

Ugyancsak baleset történt a az M5-ös autópályán, Budapest felé, Kunszállás térségében, ahol két személyautó ütközött össze. 

A karambol miatt a 96-os km-nél sávzárásra is számítani kell, ami miatt 4-5 kilométeres torlódás alakult ki.

Az M7-es autópályán szerencsére nem történt baleset, de a Balatonra sokan szeretnének eljutni a kánikula alatt, így abba az irányba telítettek a sávok a sztrádán. Törökbálint és Martonvásár között lassulásra, Martonvásártól Székesfehérvárig pedig szakaszos torlódásra kell számítani.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu