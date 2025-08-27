Áll a bál a szépségiparban: lejár a türelmi idő egy rákkeltő hatású anyagnál

A TPO (Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) egy fotómegkötő anyag, amelynek segítségével a műkörömzselé és géllakk UV fény alatt megkeményedik. Az állatkísérletek alapján azonban feltételezhető, hogy az összetevő az emberre nézve is rákkeltő hatású, mutagén, és a nők esetében a reprodukcióra is hatással lehet. Mivel az alapanyag a körömlemezen keresztül felszívódhat, ezért használata súlyos kockázatokat hordozhat – hívja fel a figyelmet az Origo.
Az Európai Unió ezért úgy döntött, hogy 2025. szeptember 1-jétől tilos forgalmazni – gyártani és értékesíteni – TPO-t tartalmazó kozmetikai termékeket. A TPO-t a CMR 1B kategóriába sorolták, és felkerült a tiltott összetevők listájára (Annex II).
Fontos azonban kiemelni, hogy elővigyázatosságról van szó, nem arról, hogy ez az anyag akut egészségügyi veszélyt jelentene.
Korábban az is elterjedt, hogy a műkörömkészítésnél használt géllakkot tiltják be – nem erről van szó, csak ez az összetevő került tiltólistára.
A magyarországi szabályozás még az uniós irányelvnél is szigorúbb, ugyanis szeptember 1-jétől nemcsak a TPO forgalmazása, hanem a felhasználása is tilos lesz. Vagyis a műkörmösök nem használhatják fel a még meglévő, ilyen alkotóanyagot tartalmazó készleteket sem. De a TPO tiltása által okozott problémára is van megoldás – erről részletesebben olvashat, ha ide kattint.
