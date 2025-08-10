Rendkívüli kormányzati bejelentés: mostantól újra működik az EESZT – itt vannak a részletek

Vasárnap reggel sokak által vár bejelentést tett az egészségügyi államtitkár. Ebben Takács Péter közölte: újra működik az EESZT.

Újra működik az EESZT: itt vannak a részletek / Fotó: Csapó Balázs

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a digitális receptfelírás és gyógyszerkiváltás felületétkezelő oldal még pénteken állt le, de nem egyedül, más ügyintézési felületekkel együtt, mint például a DÁP. Utóbbiak szombaton már futottak, így

a Digitális Állampolgár felület (DÁP) és más e-ügyintézési portálok működése helyreállt,

illetve működnek a különböző okmányok (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) igénylését és átvételét lehetővé tevő felületek is.

Zavartalan a turisztikai szolgáltatásokat támogató Vendégem Szállás alkalmazás működése is.

Azonban az EESZT továbbra sem volt elérhető. Gyakorlatban az EESZT legfontosabb feladata a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok tárolása.

Kiderült, nem szokványos probléma áll a háttérben, ugyanis hardveres gondok támadtak, amelynek megoldása egy nemzetközi cég kezében volt. Egészen pontosan az történt, hogy az elektronikus közigazgatás hardver eleme is meghibásodott pénteken kora délután. A szakemberek felvették a kapcsolatot a termékeket gyártó külföldi vállalattal, és eszközhibát azonosítottak, amelynek elhárítását haladéktalanul megkezdték.

Ezek szerint vasárnap reggelre sikerült elhárítani az akadályt.

Takács Péter azt közölte néhány perce a Facebook-oldalán, hogy

Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya!

És valóban, ezt bárki ellenőrizheti az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) oldalán, amely a cikk írásakor azonnal betöltött. Így immár jó eséllyel nincs szükség azokra az átmeneti intézkedések alkalmazására, amelyeket még szombaton vezettek be. Így például

ha a beteg rendelkezik Felírási Igazolással, annak bemutatásával a felírt gyógyszereket a patika támogatással kiadhatja.

Ha a beteg nem rendelkezik Felírási Igazolással, de bármilyen egyéb orvosi dokumentációban szerepel a felírt készítmény neve, hatáserőssége és adagolása, a gyógyszertár a felírt gyógyszert támogatás nélkül, teljes áron tudja a beteg részére kiadni a rendszer helyreállásáig.

Természetesen a papíralapú vényre felírt gyógyszerek a megszokott rendnek megfelelően, támogatással kiadhatók.

Ezenfelül a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papíralapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetőségéről az 1830-as hívószámon lehet érdeklődni.