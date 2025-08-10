Rendkívüli kormányzati bejelentés: mostantól újra működik az EESZT – itt vannak a részletek

Vasárnap reggel sokak által vár bejelentést tett az egészségügyi államtitkár. Ebben Takács Péter közölte: újra működik az EESZT.
Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a digitális receptfelírás és gyógyszerkiváltás felületétkezelő oldal még pénteken állt le, de nem egyedül, más ügyintézési felületekkel együtt, mint például a DÁP. Utóbbiak szombaton már futottak, így
Azonban az EESZT továbbra sem volt elérhető. Gyakorlatban az EESZT legfontosabb feladata a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok tárolása.
Kiderült, nem szokványos probléma áll a háttérben, ugyanis hardveres gondok támadtak, amelynek megoldása egy nemzetközi cég kezében volt. Egészen pontosan az történt, hogy az elektronikus közigazgatás hardver eleme is meghibásodott pénteken kora délután. A szakemberek felvették a kapcsolatot a termékeket gyártó külföldi vállalattal, és eszközhibát azonosítottak, amelynek elhárítását haladéktalanul megkezdték.
Ezek szerint vasárnap reggelre sikerült elhárítani az akadályt.
Takács Péter azt közölte néhány perce a Facebook-oldalán, hogy
Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya!
És valóban, ezt bárki ellenőrizheti az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) oldalán, amely a cikk írásakor azonnal betöltött. Így immár jó eséllyel nincs szükség azokra az átmeneti intézkedések alkalmazására, amelyeket még szombaton vezettek be. Így például
Ezenfelül a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papíralapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetőségéről az 1830-as hívószámon lehet érdeklődni.
Most tehát másfél nap alatt megoldódott az EESZT leállása, az újra működik. Nagy volt a kellemetlenség, fontos azért azt is rögzíteni, hogy az EESZT 2017. óta tartó fennállása óta először fordul elő olyan technikai hiba, amely ilyen hosszú leállást okozott.
