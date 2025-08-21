Lesz hol úszni és oktatni, tucatjával indulnak az uszodaberuházások, van, ahol igen nagyok

Az úszósportok magyar kiválóságai sorra érik el a csúcshelyezéseket a világversenyeken, és az úszás tömegeket mozgat meg Magyarországon. Ezt már eddig is tanuszodák sorának építésével ösztönözte a kormány, és a következő évtized tervezett beruházásait tartalmazó kormányhatározatból kiderül: folytatni kívánják ezt az erőfeszítést, sőt kiterjeszteni. Már 2030-ig tucatjával indulnak az új projektek, egyre több lehetőséget kapnak a vidéki sportkedvelők, de jutnak jelentős fejlesztések a fővárosba is. Tengerünk nincs, uszoda biztos kell.
Összesítettük a dokumentumban szereplő uszodák építését, bővítését, fejlesztését érintő projekteket, és kiderült, hogy a 2030-ig terjedő időszakban a rájuk fordítható összeg megközelíti a 270 milliárd forintot. A 41 beruházás zöme vidéken indul. Aki bekerült, örülhet, aki nem, az egyelőre mások sikerének – minden igényt egyszerre kielégíteni nyilván lehetetlen.
Ami a projektek „gazdáit” illeti, a munkát három minisztérium felügyeli. A tisztán tanuszodák építését célzó beruházások zöméért Pintér Sándor belügyminisztériuma a felelős, ezeknek az összege egyenként legfeljebb hárommilliárd forint, és a milliárdos nagyságrendet szinte mind eléri.
A komplex, egyéb fejlesztéseket is tartalmazó többi beruházás felügyeletén a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium osztozik a Honvédelmi Minisztériummal, amelynek élén Szalay-Bobrovniczky Kristóf áll.
Az egyes projektek értéke a néhány százmillió forinttól a több tízmilliárdig terjed.
A legnagyobb összegeket, legalább 10 milliárd forintot a következő beruházásokra irányozták elő. Többnyire vidékiek:
Piliscsabán az építési minisztérium szervezésében 7 milliárdért bővítik a Iosephinum Sportcentrum és Tan- és Kiképzőuszodát, és ide a Honvédelmi Minisztérium felügyeletében is kerül egy 4 milliárdos projekt „tan- és kiképzőuszoda építése Piliscsabán közszolgálati szervezetek és búvár központok részére” címen. A dokumentumból nem derül ki, hogy a minisztériumok ugyanannak a fejlesztésnek a támogatásában osztoznak, vagy két teljesen különálló dologról van szó.
A többi tervből szemezgetve:
Ezeket a beruházásokat zömmel a belügyminisztérium segíti, de máshova is jutott belőlük, a 3 milliárdos kőszegi tanuszoda projekt például az építési minisztériumnak, amely a sportcsarnok építését is magában foglaló, hasonló értékű kadarkúti fejlesztésért is felelős. A BM projektjei:
|Csorna A2+ típusú tanuszoda építése
|1 497 216 246
|Vajszló A2+ típusú tanuszoda építése
|350 000 000
|Tamási A2+ típusú tanuszoda építése
|1 560 800 000
|Pétervására A2+ típusú tanuszoda építése
|1 560 800 000
|Tiszavasvári A2+ típusú tanuszoda építése
|1 560 800 000
|Orosháza A2+ típusú tanuszoda építése
|1 560 800 000
|Bóly B típusú tanuszoda építése
|2 500 000 000
|Kunszentmiklós B típusú tanuszoda építése
|1 500 000 000
|Nagykőrös B típusú tanuszoda építése
|1 500 000 000
|Püspökladány A típusú tanuszoda építése
|1 500 000 000
|Siófok B típusú tanuszoda építése
|1 500 000 000
|Tiszafüred B típusú tanuszoda építése
|1 500 000 000
|Mosonmagyaróvár A2+ típusú tanuszoda építése
|1 412 331 248
|Vasváron A típusú tanuszoda építése
|1 500 000 000
|Tapolca A2+ típusú tanuszoda építése
|1 560 800 000
|Balmazújvárosi uszodafejlesztés
|450 000 000
|Tanuszoda építése Izsákon
|3 000 000 000
|Nagykállói járási tanuszoda építése
|1 000 000 000
|Martonvásári járásszékhelyi tanuszoda megvalósítása
|3 000 000 000
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.