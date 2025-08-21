Lesz hol úszni és oktatni, tucatjával indulnak az uszodaberuházások, van, ahol igen nagyok

Az úszósportok magyar kiválóságai sorra érik el a csúcshelyezéseket a világversenyeken, és az úszás tömegeket mozgat meg Magyarországon. Ezt már eddig is tanuszodák sorának építésével ösztönözte a kormány, és a következő évtized tervezett beruházásait tartalmazó kormányhatározatból kiderül: folytatni kívánják ezt az erőfeszítést, sőt kiterjeszteni. Már 2030-ig tucatjával indulnak az új projektek, egyre több lehetőséget kapnak a vidéki sportkedvelők, de jutnak jelentős fejlesztések a fővárosba is. Tengerünk nincs, uszoda biztos kell.

Uszodaberuházásokban sem szűkölködik a következő tíz év programja / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Összesítettük a dokumentumban szereplő uszodák építését, bővítését, fejlesztését érintő projekteket, és kiderült, hogy a 2030-ig terjedő időszakban a rájuk fordítható összeg megközelíti a 270 milliárd forintot. A 41 beruházás zöme vidéken indul. Aki bekerült, örülhet, aki nem, az egyelőre mások sikerének – minden igényt egyszerre kielégíteni nyilván lehetetlen.

Uszoda a magyaroknak: akár több tízmilliárdos projektek

Ami a projektek „gazdáit” illeti, a munkát három minisztérium felügyeli. A tisztán tanuszodák építését célzó beruházások zöméért Pintér Sándor belügyminisztériuma a felelős, ezeknek az összege egyenként legfeljebb hárommilliárd forint, és a milliárdos nagyságrendet szinte mind eléri.

A komplex, egyéb fejlesztéseket is tartalmazó többi beruházás felügyeletén a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium osztozik a Honvédelmi Minisztériummal, amelynek élén Szalay-­Bobrovniczky Kristóf áll.

Az egyes projektek értéke a néhány százmillió forinttól a több tízmilliárdig terjed.

A Dél-Dunántúlon nagy dolgok valósulnak meg: Baja, Pécs mellett Törökbálint, Békéscsaba és mások sok pénzre számíthatnak

A legnagyobb összegeket, legalább 10 milliárd forintot a következő beruházásokra irányozták elő. Többnyire vidékiek:

A bajai sportuszoda és élményfürdő megvalósítása – 55,8 milliárd forint

Pécsett akvapark, sportuszoda és szálloda tervezése – 55 milliárd forint

Törökbálinton a Sportközpont fejlesztése (sportszálló, uszoda és tekecsarnok) – 33,8 milliárd forint

Békéscsabai új versenyuszoda megvalósítása – 25,5 milliárd forint

Nagykanizsa: fedett, 50 méteres versenymedencét magában foglaló uszodafejlesztés – 13 milliárd forint

Budapest Budafok-Tétény Hajós Alfréd Tanuszoda fejlesztése, bővítése – 10,3 milliárd forint

Új, 50 méteres medencével rendelkező városi uszoda megvalósítása Tatabányán – 10,25 milliárd

Körösladányi sportcsarnok és tanuszoda-beruházás – 10 milliárd forint

Piliscsabán az építési minisztérium szervezésében 7 milliárdért bővítik a Iosephinum Sportcentrum és Tan- és Kiképzőuszodát, és ide a Honvédelmi Minisztérium felügyeletében is kerül egy 4 milliárdos projekt „tan- és kiképzőuszoda építése Piliscsabán közszolgálati szervezetek és búvár központok részére” címen. A dokumentumból nem derül ki, hogy a minisztériumok ugyanannak a fejlesztésnek a támogatásában osztoznak, vagy két teljesen különálló dologról van szó.