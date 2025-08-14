Utazási csalásokkal veszik célba magyar turisták tömegeit – fontos figyelmeztetést adott ki a hatóság

A nyári hónapok különösen aktív időszakot jelentenek a fogyasztók számára. A kellemes idő beköszöntével sokan indulnak útnak belföldre és külföldre, vagy veszik célba a népszerű hazai strandok partjait pihenés céljából. Az interneten és a közösségi médiában megjelenő utazási ajánlatok növekvő száma mellett azonban egyre gyakrabban fordulnak elő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, rejtett költségek és nem megfelelő szolgáltatások is, melyeket kisebb odafigyeléssel könnyen elkerülhetünk – derült ki Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtöki közleményéből.

Fontos a tudatosság és a körültekintés utazásaink során is / Fotó: Shutterstock

A fogyasztóvédelem kiemelte, hogy a gondtalan pihenés egyik alapfeltétele, hogy a fogyasztók tudatosan válasszák ki az utazási szolgáltatókat vagy a szálláshelyet. Ha közvetlenül foglalnak, alaposan tanulmányozzák át a szerződési feltételeket, és már a foglalás előtt tájékozódjanak az esetleges rejtett költségekről. Gyakori probléma, hogy a szálláshelyeken utólag számolnak fel plusz díjakat, idegenforgalmi adót, takarítási vagy üdülőhelyi költséget, melyeket sokszor csak az apróbetűs részben tüntetnek fel.

Az utazási csalások megelőzése érdekében célszerű kizárólag megbízható, ellenőrzött weboldalakon keresztül foglalni, kerülni a gyanúsan kedvező árú ajánlatokat, és fokozottan ügyelni a személyes adataink védelmére. A szálláshelyek összehasonlításakor és kiválasztásakor érdemes figyelembe venni a korábbi vendégek értékeléseit, ellenőrizni a szolgáltató elérhetőségét és a feltüntetett adatok valódiságát. A kizárólag és túlzottan pozitív visszajelzések, a hiányos céges információk vagy a pontatlan cím gyanúra adhatnak okot. Amennyiben előre fizetünk, elengedhetetlen az írásos visszaigazolás és a részletes számla, ezek szükségesek az esetleges későbbi panaszkezeléshez is.

Az utazások során a fogyasztók számára alapvető fontosságú, hogy tisztában legyenek jogaikkal és lehetőségeikkel. A vonatkozó jogszabályok részletesen szabályozzák, hogy az utazásszervezőknek milyen formai és tartalmi követelményeknek megfelelő szerződést kell megkötniük a fogyasztókkal.