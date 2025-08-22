Óriási fejlődésen mehet keresztül a magyarországi közúthálózat a következő évtizedben, ha megvalósulnak a kormányzati elképzelések, és sikerül hozzájuk forrást rendelni – ez derül ki abból a beruházási listából, amelyet a múlt héten bocsátott társadalmi egyeztetésre a kormány. Ez az a lista, amely Magyarország következő tízéves fejlődésének kereteit meghatározhatja. A 2035. december 31-ig szóló állami beruházási keretprogram pontokba szedve tartalmazza az egyes fejlesztéseket ágazati bontásban. A beruházási lista jelentősége abból ered, hogy a költségvetést az egyes szaktárcáknak a jövőben ennek alapján kell összeállítaniuk, tehát a kormányt is kötelezi a végrehajtásuk.

Beruházási lista: brutális mennyiségű útfelújítás jöhet Magyarországon 2035-ig / Fotó: Czinege Melinda

Beruházási lista: több mint 20 ezermilliárd értékű fejlesztés tíz év alatt

A beruházási keretprogram összesen 1300 tételt tartalmaz, kezdve az egészségügyi, rendvédelmi célú fejlesztésektől a kulturális és agrárberuházásokig.

Azonban egyetlen területre sem szán annyit a kormány, mint a magyarországi közúthálózatra. A nagyságrendileg 50 ezer milliárd forint értékű beruházási csomagból számításaink szerint 22 ezermilliárd célzottan az egyes-kettes számú főutak, elkerülő utak, hidak, mellékutak rekonstrukciójára, négynyomúsítására és fenntartásra irányul.

A legnagyobb tétel a járási székhelyek elérhetőségét javító projektelem, amelyre 4538 milliárdot tervezett be az Építési és Közlekedési Minisztérium, és ezt már 2025. január elsejétől. De nem volt szűkmarkú a szaktárca a többi közútfejlesztés kapcsán sem:

az 51-es főút rekonstrukciós munkálataira több mint 300 milliárdot,

a 4. sz. főút burkolaterősítésére Szolnok és Püspökladány között 160 milliárdot,

8-as főút Herend és Devecser közötti négynyomúsítására 160 milliárdot,

a 37-es főút fejlesztése Szerencs és Sátoraljaújhely között 75 milliárdot szán,

a 32-es főút 11,5 tonnás burkolatmegerősítésére Jászberény és Szolnok között 105 milliárdot,

a 34-es főút Tiszafüred és Fegyvernek közötti etapjára 118 milliárdot tervez elkölteni,

de jut a 68-as főút 85 kilométer hosszúságú felújítására 115 milliárd, illetve

a 441-es Cegléd és Nagykőrös közötti szakaszára is 65 milliárd.

Ráadásul az utóbbi három út felújítása a rövid távú tervek között szerepel, mivel ezeket 2030-ig valósítaná meg a minisztérium. Ezenkívül öt hidat tervez építeni a kormány a már épülő mohácsi Duna-híd mellett:

a Galvani-híd 480 milliárdból,

az encsi Tisza-híd 160 milliárdból,

az esztergomi Duna-híd 150 milliárdból,

a váci Duna-híd 75 milliárdból,

egy új szolnoki híd 100 milliárdból,

a szegedi Tisza-híd pedig 100 milliárdból valósulhat meg.

Elkerülő utak építésében sem lesz hiány, a teljesség igénye nélkül Baja, Bugyi, Berettyóújfalu, Solt, Adony, Debrecen, Nyírbátor, Gyöngyös, Piliscsaba, Pusztaszabolcs, Siófok, Kalocsa és Kiskunhalas is mentesülhet az átmenő forgalomtól.

Mind közül legdrágább az egri elkerülő lesz, amelyre 92 milliárdot szán a tárca, viszont csak a 2031 utáni tervekbe került be.

Fontos megjegyezni, hogy ezek a fejlesztések kívül esnek az uniós finanszírozású TOP Plusz vagy az elmúlt években hazai költségvetésből finanszírozott, kiemelt társadalmi igényeken alapuló útfelújításokon, e két tétel 171 és 119 milliárdos összeggel ugyanúgy benne szerepelnek a listában, mint a felsorolt fejlesztések.