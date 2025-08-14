Deviza
Pénteken nagyot csökkennek az üzemanyagárak – ezt a hírt várták az autósok

A benzin és a gázolaj literje is olcsóbb lesz péntektől. A héten nem először csökkennek a hazai üzemanyagárak.
VG
2025.08.14, 10:41
Frissítve: 2025.08.14, 10:55

Pénteken tovább csökkennek a nagykereskedelmi árak a magyarországi benzinkutakon. A benzin és a gázolaj ellenértéke ezúttal azonos mértékben, egyaránt bruttó 3 forinttal kerül majd kevesebbe – adta hírül csütörtökön a Holtankoljak.hu üzemanyag-árfigyelő portál.

MOL, tankolás, benzinkút, benzin, üzemanyag
Két nap alatt kétszer módosulnak az üzemanyagárak / Fotó: Karnok Csaba

Csütörtök az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 583 forint/liter
  • Gázolaj: 592 forint/liter

Amennyiben a csökkenés realizálódók, úgy a benzin literjét 580 forintér, a dízel literjét pedig 589 forinttól tankolhatjuk majd péntekről.

Két nap alatt kétszer csökkent az üzemanyagár

Egy nappal korábban, szerdán bejelentették a csütörtöktől érvényes üzemanyagárakat. Augusztus 14-től a benzin nagykereskedelmi ára nem változik továbbra sem, a gázolaj ára csökken bruttó 3 forinttal.

A csökkenés nem teljesen váratlan. Augusztus 1-jétől az olaj 71 dollárról jött le 66-ra, a dollár-forint árfolyam meg 344-ről 338-ra csökkent. Tehát mindkét fő ármeghatározó tényező jelentősen mozdult el, a magyar olajcég pedig ezt nem követte le teljes egészében, mindössze kisebb mértékben változtatott a hazai üzemanyagárakon, főképp a benzin esetében.

