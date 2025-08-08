Deviza
A Mol meglépte: bejelentették az általános üzemanyagár-csökkentést Magyarországon – szombattól ennyiért lehet tankolni

Mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára csökkent. A fő ármeghatározó tényezők mindegyike, így a dollár-forint árfolyam, illetve a Molnak irányadó északi-tengeri olajfajta, a Brent árának mozgása is a hazai üzemanyagárak csökkentésére adna lehetőséget.
VG
2025.08.08, 11:13
Frissítve: 2025.08.08, 11:18

Szombaton mérséklődik mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára Magyarországon. A gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 4 forinttal csökken, a benzin beszerzési ára 3 forinttal esik vissza – írta meg a Holtankoljak árfigyelő portál.

Benzinkút 2 A Mol meglépte: bejelentették az általános üzemanyagár-csökkentést Magyarországon – szombattól ennyiért lehet tankolni
Fotó: Takács József

A fő ármeghatározó tényezők mindegyike, így a dollár-forint árfolyam, illetve a Molnak irányadó északi-tengeri olajfajta, a Brent árának mozgása is a hazai üzemanyagárak csökkentésére adna lehetőséget. Az utóbbinál az elmúlt napokban folyamatosan mérséklődik a kurzus, ma 66 dollár körül mozog az árfolyam.

Jó formában van a forint a dollárral szemben, ma reggel 341 forint alatt jegyezték a zöldhasút. Utoljára augusztus első napján döntött áremelésről a Mol, azóta az óvatos csökkentések jellemzők.

A piaci folyamatok alapján egy bátrabb árcsökkentés is beleférne az olajtársaságtól, erre azonban nincs garancia. Az viszont biztos, hogy érdemes figyelni a híreket, és ajánlatos kivárni a tankolással az új árak lehetséges életbelépéséig. 

Bejelentés: új olaj- és gázlelőhelyek lehetnek Magyarországon, megindulnak a kutatások – ezek a helyszínek

Hat új helyszínen kezdődhet meg a kutatás földgáz és kőolaj után – tette közzé az Energiaügyi Minisztérium. Minden elnyert területre megkötötték a szénhidrogén-koncessziós szerződéseket. Ezzel újabb lépéssel kerül közelebb Magyarország ahhoz, hogy növelje szénhidrogén-termelését.

