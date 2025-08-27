Üzemanyagárak: erre számíthat a kutakon – mutatjuk, ki nem fog örülni

A benzin nagykereskedelmi ára változatlan marad a kutakon, de a gázolajért 3 forinttal többet kell fizetni csütörtöktől a Holtankoljak szerint. Az üzemanyagárak változásait nyomon követő portál azt írja, a 95-ös benzinért továbbra literenként 586 forintot, a gázolajért pedig 595 forintot kell majd fizetni – emlékezetes, augusztus elején még bőven 600 forint felett járt a literenkénti ár.

Üzemanyagárak: a dízelesek többet fizetnek, a benzin nagykereskedelmi ára marad / Fotó: Székelyhidi Balázs

Üzemanyagárak: mi van az olajjal?

A hazai üzemanyagárakat a Brent olajfajta árának változása nagymértékben befolyásolja. Mint arról a Világgazdaság beszámolt, négy nap áremelkedés után, kedden lefordult a nyersolaj jegyzése a nemzetközi piacokon, és azóta nem is mozdult, miközben a befektetőket főként a kínálat helyzete, illetve a Donald Trump amerikai elnök és az Egyesült Államok jegybankja közötti csatározások nyugtalanítják.

A Brent 67 dolláron áll hordónként,

a WTI 63,01 dolláron.

Ha az Egyesült Államok végigviszi, márpedig véghez fogja vinni az indiai vámok megduplázását, a piac ismét az orosz export bedugulását vélelmezheti, és rövid távon újfent tesztelheti a 70 dolláros árszintet – jelentette ki a Bloombergnek Robert Rennie, a Westpac Banking Corp. áru- és szén-dioxid-piaci stratégája. A nyersolaj ára amúgy augusztus nagy részében szűk sávban mozgott, miközben a kereskedők értékelték az amerikai vámok hatását, valamint az OPEC+ sorozatos jelentős kínálatnövelésének hosszabb távú következményeit. A Nemzetközi Energiaügynökség a hónap elején figyelmeztetett, hogy a globális olajpiac jövőre rekordfelesleggel számolhat, mivel a kereslet növekedése lassul, a kínálat pedig növekszik.