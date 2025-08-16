Vállalkozói Iránytű: ingyenes képzést indít az MKIK – gyakorlati tudás kezdőknek és haladóknak

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a vármegyei és városi kamarákkal együttműködve „Vállalkozói Iránytű” néven indít ingyenes képzést. A kezdeményezés célja, hogy a kezdő vállalkozók, illetve a már működő cégek vezetői rövid idő alatt gyakorlati, azonnal hasznosítható tudást szerezzenek. A tematika a vállalkozói ötlettől az üzleti terv elkészítésén át az adózási és adminisztrációs alapokig terjed, kiegészítve a válságkezelés alapjaival.

A Vállalkozói Iránytű program célja, hogy rövid idő alatt használható pénzügyi, adminisztratív és stratégiai ismereteket adjon a résztvevőknek, rugalmas tanulási formában / Fotó: MKIK

A tanfolyam a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, a Vállalkozásfejlesztési Projekt keretében valósul meg. A hibrid – vagyis online és személyes elemeket ötvöző – képzési forma lehetővé teszi, hogy a résztvevők saját tempójukban haladjanak. A tananyag része többek között videós magyarázat, esettanulmány és személyes konzultáció. A végén hivatalos tanúsítvány igazolja a megszerzett ismereteket.

2025 szeptemberében indul a Vállalkozói Iránytű program

A pontos kezdési időpontot a regisztráció után közlik a jelentkezőkkel. A részvétel teljesen térítésmentes, de előzetes jelentkezés szükséges augusztus 26-ig, amely a területi kamarák honlapjain érhető el.

A szervezők szerint az új vállalkozói környezetben a pénzügyi tudatosság és a stratégiai gondolkodás egyre fontosabb versenyelőny. A kamara tapasztalata szerint a kezdők gyakran az adminisztratív kötelezettségeknél vagy a likviditási problémáknál akadnak el, ezért a képzés ezekre kiemelt figyelmet fordít.

A vállalkozói kedv az utóbbi években erősen hullámzott, a járvány és az infláció sokakat eltántorított a cégalapítástól. Az MKIK mostani programja kifejezetten azoknak szól, akik biztos alapokkal szeretnének belevágni vagy újraindítani üzletüket. Ha beválik a modell, a kamara a jövőben rendszeresen indíthat hasonló, rugalmas tanulási formákat.