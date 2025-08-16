Deviza
Magyar Kereskedelmi és Iparkamar
képzés
kis- és középvállalkozások
kezdeményezés

Vállalkozói Iránytű: ingyenes képzést indít az MKIK – gyakorlati tudás kezdőknek és haladóknak

Új, díjmentes képzést indít szeptemberben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozás indítását vagy bővítését tervezőknek. A Vállalkozói Iránytű program célja, hogy rövid idő alatt használható pénzügyi, adminisztratív és stratégiai ismereteket adjon a résztvevőknek, rugalmas tanulási formában. Jelentkezni augusztus 26-ig lehet a területi kamarák oldalán.
VG
2025.08.16., 02:08
Fotó: MKIK

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a vármegyei és városi kamarákkal együttműködve „Vállalkozói Iránytű” néven indít ingyenes képzést. A kezdeményezés célja, hogy a kezdő vállalkozók, illetve a már működő cégek vezetői rövid idő alatt gyakorlati, azonnal hasznosítható tudást szerezzenek. A tematika a vállalkozói ötlettől az üzleti terv elkészítésén át az adózási és adminisztrációs alapokig terjed, kiegészítve a válságkezelés alapjaival.

Vállalkozói Iránytű mkik
A Vállalkozói Iránytű program célja, hogy rövid idő alatt használható pénzügyi, adminisztratív és stratégiai ismereteket adjon a résztvevőknek, rugalmas tanulási formában / Fotó: MKIK

A tanfolyam a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, a Vállalkozásfejlesztési Projekt keretében valósul meg. A hibrid – vagyis online és személyes elemeket ötvöző – képzési forma lehetővé teszi, hogy a résztvevők saját tempójukban haladjanak. A tananyag része többek között videós magyarázat, esettanulmány és személyes konzultáció. A végén hivatalos tanúsítvány igazolja a megszerzett ismereteket.

2025 szeptemberében indul a Vállalkozói Iránytű program

A pontos kezdési időpontot a regisztráció után közlik a jelentkezőkkel. A részvétel teljesen térítésmentes, de előzetes jelentkezés szükséges augusztus 26-ig, amely a területi kamarák honlapjain érhető el.

A szervezők szerint az új vállalkozói környezetben a pénzügyi tudatosság és a stratégiai gondolkodás egyre fontosabb versenyelőny. A kamara tapasztalata szerint a kezdők gyakran az adminisztratív kötelezettségeknél vagy a likviditási problémáknál akadnak el, ezért a képzés ezekre kiemelt figyelmet fordít.

A vállalkozói kedv az utóbbi években erősen hullámzott, a járvány és az infláció sokakat eltántorított a cégalapítástól. Az MKIK mostani programja kifejezetten azoknak szól, akik biztos alapokkal szeretnének belevágni vagy újraindítani üzletüket. Ha beválik a modell, a kamara a jövőben rendszeresen indíthat hasonló, rugalmas tanulási formákat.

Demján Sándor Tőkeprogram: rendületlenül osztják a pénzt a cégeknek – száz befektetésről születik döntés

Már közel 6 milliárd forintnyi befektetésről született döntés a Demján Sándor Tőkeprogram keretében, amelynek célja, hogy tőkével és szakmai segítséggel támogassa a növekedésre képes magyar vállalkozásokat. A Demján Sándor Tőkeprogram rövid idő alatt látványos előrelépést ért el, és nyár végéig várhatóan több mint száz befektetési döntés születhet.

 

