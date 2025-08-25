Varga Mihály súlyos bizonytalanságokra hívta fel a figyelmet – ezért elképzelhetetlen a jegybank nélkül a megoldás

A világgazdaságot ma több oldalról is nagyfokú bizonytalanság övezi, ezért a jegybankok szerepe kulcsfontosságú a stabilitás megőrzésében és a kiszámítható környezet megteremtésében – jelentette ki Varga Mihály az AFCA Financial Summit fenntartható pénzügyi konferencia megnyitóján. A jegybankelnök kiemelte, hogy a globális kihívásokkal felértékelődtek a nemzetközi együttműködések, ezért a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is aktív szereplője kíván maradni a Kelet és Nyugat közötti pénzügyi kapcsolatoknak – derült ki a jegybank hétfői közleményéből.

Varga Mihály: a zöldátállás elősegítésében a jegybankoknak is fontos szerepük van / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Varga Mihály előadásában kifejtette, hogy Európa és Ázsia kapcsolata különösen fontos, hiszen a két kontinens földrajzilag és gazdaságilag is szorosan összefonódik. Ugyanakkor az olyan területek, mint a zöldátállás és az új energiaipar finanszírozása nemcsak gazdasági, hanem pénzügyi együttműködést is igényelnek.

A jegybankelnök kiemelte, hogy napjainkban a jegybankoknak az árstabilitás védelme mellett a klímaváltozás okozta kockázatok kezelésében, a hosszú távú beruházások támogatásában is felelősségük van. A globális kihívások közepette ezeken a területeken a tudásmegosztás, a kölcsönös szakmai segítségnyújtás fontos eszköz.

Varga szerint bár a világpolitika szereplői a legmagasabb szinten is az együttműködések felé mozdulnak, a piaci stabilitás fenntartásához továbbra is elengedhetetlen a fegyelmezett monetáris politika fenntartása. Hozzátette, hogy ezekben az időkben még hangsúlyosabbá váltak Magyarország és Kína közötti stratégiai együttműködések, amelyek a pénzügyi, gazdasági és infrastrukturális területeken is megnyilvánulnak.

Az MNB első embere kitért arra is, hogy Magyarország elkötelezett a nyitott és partnerségen alapuló gazdasági kapcsolatok mellett. Példaként említette, hogy Magyarország Európában elsőként bocsátott ki államkötvényt az offshore és onshore RMB piacon, amelyek hozzájárultak konkrét stratégiai infrastrukturális fejlesztések finanszírozásához.

