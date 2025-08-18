Magyarország hatalmas elismerést kapott: csak egyetlen állam előzi meg Európában – rengetegen akarnak idejönni

Sokaknak a nyári vakáció hallatán valószínűleg a homokos strandok és a nyugodt, türkizkék vizű tengerpartok jutnak az eszébe. Azonban nyáron is kellemes kikapcsolódást ígérhetnek a városlátogatások – írja az Origo.

A nyári városlátogatások második legnépszerűbb célpontja Magyarország, olyan kedvelt városokkal, mint Budapest / Fotó: AFP

A Thomas Cook online utazási iroda összegyűjtötte azokat az országokat, illetve városokat, amelyekben a legtöbb szállást foglalják le a nyári időszakban.

A nyári városlátogatások legnépszerűbb helyszínei

Az első Lengyelország, ahol a foglalások 17 százalékát regisztrálták – emeli ki a Time Out magazin. Második legnagyobb városa, Krakkó, amelynek épületei a román, a gótikus és a modern építészet nyomait viselik magukon, emellett az UNESCO-világörökség részét képező óvárosával és a második világháborúhoz kapcsolódó történelmi örökségével rengeteg látnivalót kínál.

Hosszabb sétát lehet tenni a Visztula folyó mentén, amelynek során felkereshetjük a Wawel-kastélyt (amely egykor a lengyel királyi családnak adott otthont), és mára az ország egyik legismertebb művészeti múzeumává vált. Ezután ellátogathatunk a Krakkói Kortárs Művészeti Múzeumba (MOCAK), amely tehetséges lengyel és nemzetközi művészek alkotásainak ad otthont.

A történelem iránt különösen érdeklődők ellátogathatnak az Auschwitz-Birkenau emlékműhöz, valamint a Krakkó főtere (Európa legnagyobb középkori tere) alatt található Rynek föld alatti múzeumba, ahol a város történelméről lehet megtekinteni érdekes tárlatokat.

Magyarország a ranglistán szorosan a második helyen áll 13 százalékos foglaltsági mutatóval.

A Time Out a legvonzóbb úti célok közül kiemeli többek között Budapestet, amely modern szállodákkal, tetőtéri bárokkal és termálfürdőkkel büszkélkedhet – ezek a kikapcsolódási lehetőségek tökéletes alternatívát jelentenek a tengerparti nyaralásokkal szemben.

