Spórolási trükkök a pénztárnál – ezek a legjobb fogások az olcsóbb vásárlásért

Bár az élelmiszerárak növekedése idén mérséklődött, a vásárlói kosár átlagos értéke továbbra is magas – írta az Origo. Felmérések szerint a magyar családok több mint 70 százaléka aktívan keresi az akciókat, és a vásárlások jelentős részét már előre megtervezi. A legnagyobb megtakarítási lehetőséget az árak összehasonlítása, a hűségprogramok kihasználása és a szezonális termékek vásárlása jelenti.

Ezekkel a trükkökkel lehet olcsóbb a vásárlás / Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A tudatos bevásárlás segít a legjobban

Az egyik legegyszerűbb módszer a spórolásra, ha a bevásárlást listával kezdjük. Egy tervezett lista segít elkerülni az impulzusvásárlást, ami akár a teljes kiadásunk 20-30 százalékát is kiteheti. A tudatos vásárlók gyakran alkalmazzák azt a módszert, hogy több áruház akciós újságját is átnézik, és a nagyobb értékű termékeket ott veszik meg, ahol éppen kedvezmény van.

Az online árfigyelő alkalmazások és a szupermarketek mobilappjai ma már ingyenes eszközt adnak a kezünkbe: azonnal láthatjuk, hol olcsóbb

a csirkehús,

a tej

vagy a kenyér.

Emellett a diszkontláncok rendszeresen kínálnak saját márkás termékeket, amelyek ára akár 20-40 százalékkal alacsonyabb a nagynevű márkákénál, miközben a minőség sok esetben hasonló.

