Az ukrajnai rendeződéssel Záhony is visszakapná korábbi szerepét

A Rail Cargo Hungaria (RCH) készen áll Ukrajna háború utáni újjáépítésének vasútlogisztikai támogatására – hangsúlyozta a Világgazdságnak Kovács Imre, a társaság vezérigazgatója.
Mint mondta, a várhatóan nagy mennyiségben szükséges
vasúti fuvarozásához a piacvezető magyar vasúti árufuvarozó vállalatnál rendelkezésre áll a szükséges kapacitású kocsipark, valamint Magyarország legmodernebb mozdonyflottája.
A jelentősen megnövekvő forgalom lebonyolításában – az eltérő vasúti szabványok miatti nyomtávváltás okán – döntő szerepe lesz a záhonyi térségnek. Az ottani áruforgalom zömét jelenleg is az RCH bonyolítja, amely saját üzemeltetési központot működtet az átrakási körzetben. Ez tette például lehetővé 2023-ban a korábbi évi néhány tízezer tonnáról váratlanul több mint 1 millió tonnára növekedett ukrán gabona fuvarozásának zökkenőmentes teljesítését Záhonyon keresztül.
A vezérigazgató kiért arra, hogy az RCH felkészült a távol-keleti konténerforgalom újraindítására is az orosz-ukrán vasúti összeköttetés megteremtését követően. A kontinentális selyemúton a társaság Kína és Magyarország között az utolsó békeévben mintegy 150 szerelvényt közlekedtetett.
A forgalom gördülékeny lebonyolítását segíti a Rail Cargo Hungaria és az Ukrán Vasút szoros hagyományos szakmai együttműködése.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.