Hungrail: válságban a vasúti árufuvarozás, bajban a szektor cégei

Fenntarthatatlanná vált a magyarországi vasúti árufuvarozás üzleti modellje, miután a díjbevételek nem tartanak lépést a költségekkel, a volumenek csökkennek, a kapacitáskihasználtság romlik, a közúttal szembeni versenyhátrány napról napra nő – derül ki a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület legfrissebb vasúti árufuvarozási költségindex (VÁK-index) elemzéséből.
A kiadványhoz társuló keddi közleményében a lobbiszervezet arról ír, hogy
az idei év első negyedévében 14,2 százalékkal csökkent a vasúton szállított áruk tömege a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva, míg árutonna-kilométerben számolva közel 20 százalékos a visszaesés.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint belföldön 24,8 százalékos, míg nemzetközi viszonylatban 11,9 százalékos csökkenés történt a teljesítményben.
Az idei első negyedévben 13,8 százalékkal nőttek a vasúti árufuvarozás egy bruttó tonnakilométerre vetített fajlagos költségei az egy évvel korábbihoz képest a hálózat-hozzáférési díjak, a tolatási szolgáltatások árának emelkedése és az inflációval együtt mozgó bérköltségek miatt. A nyomást a vállalatok költségcsökkentési kísérletei sem tudták ellensúlyozni.
Ezzel szemben a fajlagos díjak csak 7,1 százalékkal emelkedtek egy év alatt, amiben nagy szerepet játszott az árfolyam gyengülése is, miközben a vasúttársaságok nem tudták érvényesíteni a díjemelési igényeiket a megbízói oldalon. A díjbevételek és költségek közötti különbség így az utóbbi javára 6,7 százalékos volt, ami a vállalatok nyereségességén is nyomot hagyott.
