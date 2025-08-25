Deviza
EUR/HUF397.61 +0.56% USD/HUF340.14 +0.71% GBP/HUF458.93 +0.6% CHF/HUF423.73 +0.68% PLN/HUF93.26 +0.48% RON/HUF78.66 +0.49% CZK/HUF16.2 +0.58% EUR/HUF397.61 +0.56% USD/HUF340.14 +0.71% GBP/HUF458.93 +0.6% CHF/HUF423.73 +0.68% PLN/HUF93.26 +0.48% RON/HUF78.66 +0.49% CZK/HUF16.2 +0.58%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,517.36 -0.94% MTELEKOM1,956 -0.41% MOL2,954 +0.14% OTP30,200 -1.72% RICHTER10,580 -1.04% OPUS584 +1.37% ANY7,880 -0.51% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,280 0% BUMIX9,215.86 -0.18% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,185.36 -0.09% BUX104,517.36 -0.94% MTELEKOM1,956 -0.41% MOL2,954 +0.14% OTP30,200 -1.72% RICHTER10,580 -1.04% OPUS584 +1.37% ANY7,880 -0.51% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,280 0% BUMIX9,215.86 -0.18% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,185.36 -0.09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Xiaomi
magyar webshop
webáruház
Kína

Nagy bejelentést tett az itthon is népszerű telefonmárka – ekkor indítja magyarországi webshopját

Augusztus 28-tól válik elérhetővé a teljes termékpaletta. Xiaomi bejelentette, hogy indul a hivatalos magyarországi online áruháza.
VG
2025.08.25, 12:55
Frissítve: 2025.08.25, 13:05

Hivatalos és biztonságos forrásból, közvetlenül a gyártótól, gyors kiszállítás és hivatalos garancia mellett vásárolható meg a Xiaomi szinte teljes termékpalettája az augusztus 28-án induló hivatalos Xiaomi online áruházból. A vállalat hétfői közleménye szerint immár magyar nyelvű ügyfélszolgálattal és támogatással áll a magyar online vásárlók rendelkezésére, a megrendeléseket magyar logisztikai háttérrel teljesítik.

The Xiaomi Corp. logo,tech,háztartási eszköz, ökoszisztéma,ai
Bejelentette a Xiaomi: indul a hivatalos magyarországi online áruház / Fotó: Anthony Kwan / AFP

Kiemelték, hogy a Mi.com indulásával a Xiaomi szintet lép, és 242 különböző készülék érhető el az okostelefonoktól és tabletektől kezdve a viselhető eszközökön és elektromos rollereken át egészen az AIoT- és okosotthon-készülékekig. Hozzátették, hogy a webshop nemcsak kényelmes és gyors vásárlási élményt kínál, hanem természetesen hivatalos garanciát, magyar nyelvű ügyfélszolgálatot is. A rendeléseket hazai logisztikával teljesítik, fizetés tekintetében pedig a biztonságos, többféle elismert fizetési mód közül választhatnak a vásárlók.

Az online áruház indulása alkalmából a Xiaomi különleges akciókkal várja az érdeklődőket. Ezen kívül hűségprogramot is ígérnek, a Xiaomi webshop vásárlói a Mi Pontok által extra kedvezményekhez is juthatnak. Vásárlások során minden elköltött 100 forint után 1 Mi Pont jár, továbbá napi aktivitással és termékértékelések után is gyűjthetők pontok.

Ekkor indul a Xiaomi magyarországi webáruháza

„A Mi.com webshop indulása valódi mérföldkő a Xiaomi Magyarország és a márka hazai rajongói számára egyaránt. Mostantól gyorsan, kényelmesen és biztonságos, hivatalos forrásból juthatnak hozzá a világ egyik leginnovatívabb márkájának AioT termékeihez. Akár belépő, akár csúcskategóriát keresnek, mindenki megtalálja a céljainak megfelelő Xiaomi-készüléket és okoseszközt” – nyilatkozta a nyitás kapcsán Drevenyák Dávid, a Xiaomi Magyarország PR-menedzsere.

A Xiaomi Magyarország teljes és folyamatosan frissülő kínálata a Mi.com-n augusztus 28-tól lesz elérhető.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu