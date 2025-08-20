Itt a vége: bezár a nemzetközi ruházati hálózat hazai üzlete, folyik a találgatás az interneten

Bezár a budapesti Allee Bevásárlóközpontban működő Zara, a népszerű divatáruházlánc ottani boltjában augusztus 24-ig lehet vásárolni. A zárás napja augusztus 25. – írja az Origo. A beszámoló szerint a bezárás híre már terjed a közösségi oldalakon, fórumokban, s bár a cég nem közölte a boltfelszámolás okát, többen úgy vélik, annyira megcsappant ennek a boltnak a forgalma, hogy a továbbiakban nem éri meg nyitva tartani.

Bezár az Alle Bevásárlóközpontban működő Zara / Fotó: Unsplash (illusztráció)

Egyelőre nem közölték, miért zár be a Zara

A lap arról ír, hogy a Zara üzlet kirakatában látható felhíváson a QR-kód a magyarországi Zara-oldalra viszi a felhasználót, hogy megtalálja a hozzá legközelebbi üzletet. A márkanév alatt jelenleg nyolc üzlet működik az országban.

A Zara – több más ruházati boltláncmárkával együtt – a spanyol Inditexhez tartozik. A spanyol milliárdos, Amancio Ortega által alapított céghez olyan márkák tartoznak a Zara mellett, mint a Pull & Bear, a Massimo Dutti, a Bershka, a Stradivarius és az Oysho. Nemrég a Stradivarius is bezárta egyik budapesti üzletét.

A június elején megismert adatok alapján a vártnál kevésbé nőtt az Inditex nyeresége és bevétele az április végével záródott pénzügyi első negyedévben.

A spanyol ruházati kiskereskedelmi üzletlánc jelentése szerint az április végével záródott negyedévben adózás utáni nyeresége éves összehasonlításban 0,8 százalékkal, 1,3 milliárd euróra emelkedett, kissé elmaradva az elemzők által várt 1,32 milliárd eurótól.

