Szomorú nap: bontják a világhírű magyar gyárat – videóra vették, hogyan tűnik el az épület

Újabb szakaszához érkezett az Ajka Kristály épületének bontása, a Veszprém vármegyei város hajdan világhírű üveggyára még meglévő tanúinak az eltüntetése. Már eltűnt a hatalmas épület fél oldala, egy markoló takarítja a törmeléket – számolt be róla az Ajkai Szó helyi hírportál, amely videót is készített a munkálatokról.

Az ajkai üveggyár korábban rengeteg embernek adott munkát / Fotó: Brenda Tamás

Helyszíni tudósításukban azt írják, hogy az épülethez közelebb érve észrevették, hogy a nyílászárókat rendben a szemközti falhoz támasztották, mellette csövek, szerelvények halmaza található. A helyszínen tartózkodó, őrnek tűnő férfi a lap kérdésére azt válaszolta, hogy kis erejű robbantásokkal bontják az épületet, ezért nem hallani semmit, csak a keletkezett porfelhőt látni.

Az üveggyár egykori dolgozója, Soós Ferencné, aki a magalakulástól, 2001. áprilistól az Üveggyári Nyugdíjas Klub vezetője, elmondta, hogy 16 éves kora óta ott dolgozott, fokozatosan jutott magasabb beosztásba. Közben a gyár segítségével le is érettségizett.

„A gyár bezárása nagy-nagy szívfájdalom nekünk! Az volt az életünk, a férjemmel együtt. Sok mindent túléltünk ott, de nagyon szerettem a csiszolást is, csak a kezem nem bírta, ezért átképeztem magam az olvasztásra, és dolgoztam még 12 évig” – nyilatkozta az egykori dolgozó.

A most bontásra kerülő épületben irodákon kívül tárgyalóterem, a földszinten orvosi rendelő, étkező, konyha voltak. A légópincében tartották a balesetvédelmi előadásokat.

Jelentősen leépült, de még működik az ajkai cég

Az Ajkai Szó egy korábbi cikkében írt róla, hogy a 19. század végén, a sűrű bakonyi erdőkre alapozva épített gyárnak voltak már nehéz időszakai az elmúlt évszázadokban. A rendszerváltásig állami tulajdonként üzemelt, majd működtetése egy tőkeerős cégcsoport (akkor Fotex) kezébe került. A Világkereskedelmi központ ikertornyai ellen intézett támadások után szinte megszűntek megrendelései, de akkor is sikerült talpra állnia. Bár ezt követően működési költségeikre az energiaárak 10-30 százalékos emelkedése negatívan hatott, és piaci lehetőségeik is fokozatosan szűkültek, mindig sikerült alkalmazkodniuk a külső körülményekhez.