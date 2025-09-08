Deviza
akkumulátorgyár
catl
Debrecen

Végső dátum: bejelentette a CATL, mikor adják át a debreceni kínai akkumulátorgyárat – az európai főnök meglepő nyilatkozatot tett az elektromos autókról

A CATL 7,3 milliárd eurót fektetett be a debreceni üzembe, azzal a céllal, hogy bővítse az akkumulátorgyártást Európában, például a BMW, a Stellantis, vagy éppen a Volkswagen számára.
2025.09.08, 06:15
Frissítve: 2025.09.08, 06:26

Az új telephely eltörpül a CATL meglévő európai akkumulátorgyártó üzeme mellett, amely a németországi Türingia államban található, és amelynek tervezett éves termelési kapacitása 100 gigawattóra, valamint 9000 fős munkaerő-állománya lenne - írja a Reuters.

Akkumulátorgyár
Pár hónap, és indulhat a termelés a debreceni akkumulátorgyárban / Fotó: CFOTO via AFP

A CATL európai vezérigazgatója, Matt Shen elmondta, hogy a jelenlegi cél az, hogy a Decrecenben a termelés

az év végén vagy a következő év elején, tehát a következő négy-öt hónapban 

megkezdődjön. A cég kezdetben azt tervezte, hogy 2025 végére megkezdi a termelést.
A CATL egyike azon kínai szereplőknek, akik részt vesznek az idei müncheni IAA Mobility autókiállításon. 
Az SNE Research adatai szerint a CATL növelte vezető szerepét az elektromos járművek akkumulátorainak piacán, 2024-ben globálisan 38 százalékos részesedéssel, szemben az egy évvel korábbi 36 százalékkal.
A vállalat 4,6 milliárd dollárt gyűjtött össze májusi hongkongi tőzsdei debütálása során, ami segített finanszírozni a magyar projektet.
Shen vállat vonva reagált az elektromos járművek iránti gyenge európai kereslettel kapcsolatos aggodalmakra. 

Mindig vannak ingadozások, de az általános trendet nézve nincs kétség.

-tette hozzá.

Nem változtak a BYD tervei

A szegedi gyár tervezett kapacitása nem változott: ahogy mindig is hangsúlyoztuk, 300 ezer darabos éves csúcskapacitással számolunk – ezt közölte a Világgazdaság kérdésére BYD, miután a Reuters  meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról írt, hogy elhalasztja a gyártás felfuttatását a kínai tulajdonú vállalat Szegeden. Egyre alaposabb a gyanú, hogy hangulatkeltés zajlik a magyarországi kínai tulajdonú beruházások körül.

Nem igazak a külföldi sajtóban megjelent hírek a szegedi BYD-gyár termelésének felfuttatásáról és a tervezett kapacitásáról

– erről tájékoztatta a kínai tulajdonú autóipari vállalat a Világgazdaságot. Kedden a Reuters anonim forrásokra hivatkozva azt írta, a BYD 2026-ig elhalasztja a tömeggyártás elindítását új magyarországi elektromosjármű-gyárában, és legalább az első két évben a tervezett kapacitás alatt fogja üzemeltetni a szegedi üzemet, helyette a vártnál korábban kezdi meg az autók gyártását az új törökországi üzemében, ahol alacsonyabbak a bérköltségek. a török gyár pedig a tervek szerint a bejelentett gyártási terveinél magasabb kapacitáson üzemel majd. Az összehasonlítás azonban nem áll.

„A BYD hosszú távra tervez Európával, és a magyarországi gyár építése is a tervek szerint halad. Az ütemtervünknek megfelelően, az év végén tervezzük megkezdni a gyártást, hamarosan Európában gyártunk autókat Európa számára.”

A szegedi gyár tervezett kapacitása sem változott: ahogy mindig is hangsúlyoztuk, 300 ezer darabos éves csúcskapacitással számolunk. Emellett jelenleg 150 magyar és európai beszállító minősítésén dolgozunk, hogy tovább erősítsük helyi ellátási láncunkat

– fogalmaztak lapunknak.

 

