Végső dátum: bejelentette a CATL, mikor adják át a debreceni kínai akkumulátorgyárat – az európai főnök meglepő nyilatkozatot tett az elektromos autókról

Az új telephely eltörpül a CATL meglévő európai akkumulátorgyártó üzeme mellett, amely a németországi Türingia államban található, és amelynek tervezett éves termelési kapacitása 100 gigawattóra, valamint 9000 fős munkaerő-állománya lenne - írja a Reuters.

Pár hónap, és indulhat a termelés a debreceni akkumulátorgyárban / Fotó: CFOTO via AFP

A CATL európai vezérigazgatója, Matt Shen elmondta, hogy a jelenlegi cél az, hogy a Decrecenben a termelés

az év végén vagy a következő év elején, tehát a következő négy-öt hónapban

megkezdődjön. A cég kezdetben azt tervezte, hogy 2025 végére megkezdi a termelést.

A CATL egyike azon kínai szereplőknek, akik részt vesznek az idei müncheni IAA Mobility autókiállításon.

Az SNE Research adatai szerint a CATL növelte vezető szerepét az elektromos járművek akkumulátorainak piacán, 2024-ben globálisan 38 százalékos részesedéssel, szemben az egy évvel korábbi 36 százalékkal.

A vállalat 4,6 milliárd dollárt gyűjtött össze májusi hongkongi tőzsdei debütálása során, ami segített finanszírozni a magyar projektet.

Shen vállat vonva reagált az elektromos járművek iránti gyenge európai kereslettel kapcsolatos aggodalmakra.

Mindig vannak ingadozások, de az általános trendet nézve nincs kétség.

-tette hozzá.

Nem változtak a BYD tervei

A szegedi gyár tervezett kapacitása nem változott: ahogy mindig is hangsúlyoztuk, 300 ezer darabos éves csúcskapacitással számolunk – ezt közölte a Világgazdaság kérdésére BYD, miután a Reuters meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról írt, hogy elhalasztja a gyártás felfuttatását a kínai tulajdonú vállalat Szegeden. Egyre alaposabb a gyanú, hogy hangulatkeltés zajlik a magyarországi kínai tulajdonú beruházások körül.

Nem igazak a külföldi sajtóban megjelent hírek a szegedi BYD-gyár termelésének felfuttatásáról és a tervezett kapacitásáról

– erről tájékoztatta a kínai tulajdonú autóipari vállalat a Világgazdaságot. Kedden a Reuters anonim forrásokra hivatkozva azt írta, a BYD 2026-ig elhalasztja a tömeggyártás elindítását új magyarországi elektromosjármű-gyárában, és legalább az első két évben a tervezett kapacitás alatt fogja üzemeltetni a szegedi üzemet, helyette a vártnál korábban kezdi meg az autók gyártását az új törökországi üzemében, ahol alacsonyabbak a bérköltségek. a török gyár pedig a tervek szerint a bejelentett gyártási terveinél magasabb kapacitáson üzemel majd. Az összehasonlítás azonban nem áll.