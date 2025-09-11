Megrohamozták vidéken az egyik legnagyobb magyarországi boltot: senki se akart kimaradni a leárazásból – "Éhezők viadala volt bent"

Csütörtök reggel elstartolt a szezon legnagyobb ruházati leárazása országszerte. Az Aldi akciójának a lényege, hogy a vevők fillérekért frissíthetik fel a ruhatárukat. A brutális leárazás miatt az áruházlánc egyetlen nógrádi üzletét is megrohamozták a vevők — közölte a nool.hu.

Az Aldi hatalmas akciót hirdetett, az emberek egymást tapossák a boltokban — Fotó: Shutterstock

Aldi-akció: ilyen még nem volt

Az Aldi 2025 szeptemberében meghirdetett leárazása a cég minden eddigi akcióját felülmúlta Magyarországon: a ruházati termékek és cipők ára fokozatosan, naponta csökken, végül szeptember 17-én mindössze 5 forintra mérséklődik. Gazdasági szempontból ilyen mértékű árengedmény ritka, hiszen a lánc önköltség alatti áron értékesíti a termékeit.

Mint azt bejelentették a napokban, az Aldi Magyarország valamennyi ruházati termékét egy héten keresztül naponta leárazza. Az Aldi akciója csütörtökön reggel indult el. Ezen a napon a ruha és a cipő darabja egységesen ezer forintért kapható. A következő napokban pedig így alakul a ruházati termékek ára:

Pénteken 800 forintért,

szombaton 600 forintért,

vasárnap 400 forintért,

hétfőn 200 forintért,

kedden 100 forintért vásárolhatják meg a termékeket a vevők.

Szeptember 17-én, szerdán a leárazás utolsó napján, azonban mindössze 5 forintért kínálja majd az áruház az új ruhát vagy cipőt.

A vevők női, férfi és gyermekruhák, kabátok, cipők, papucsok, valamint sportruházati termékek közül is válogathatnak. A diszkontlánc ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az akció a készlet erejéig tart és az ebben résztvevő termékkínálat boltonként eltérő lehet.

A vevők akár több tízezer forintot is spórolhattak

Az üzletbe természetesen folyamatosan érkeztek a vásárlók, ki az árzuhanás miatt, ki pedig csak a szokásos bevásárlását intézte, azonban a jelentős leértékelésnek mindenki örült.

A Nool.hu tudósítása szerint a ruházati részleghez érve kisebb tömeget tapasztaltak, a kasszáknál pedig már nagyobb sorok is kialakultak. "Szerdától lesznek 5 forintos áron a ruházati termékek. Majd aznap, hogyha útba tudok ejteni egy Aldit, akkor megnézem. De nem fűzök hozzá sok reményt, mert már most konkrétan „éhezők viadala” volt odabent" – fogalmazott az egyik vásárló.