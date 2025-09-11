Deviza
EUR/HUF391.54 -0.39% USD/HUF333.56 -0.7% GBP/HUF452.9 -0.36% CHF/HUF419.11 -0.34% PLN/HUF92.02 -0.23% RON/HUF77.2 -0.31% CZK/HUF16.08 -0.18% EUR/HUF391.54 -0.39% USD/HUF333.56 -0.7% GBP/HUF452.9 -0.36% CHF/HUF419.11 -0.34% PLN/HUF92.02 -0.23% RON/HUF77.2 -0.31% CZK/HUF16.08 -0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,284.12 +0.74% MTELEKOM1,868 -0.11% MOL2,908 +0.35% OTP29,600 +0.85% RICHTER10,160 +1.09% OPUS541 -0.92% ANY7,540 -0.79% AUTOWALLIS158.5 +1.93% WABERERS5,100 +0.79% BUMIX9,514.97 +1.46% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,170.39 +0.75% BUX102,284.12 +0.74% MTELEKOM1,868 -0.11% MOL2,908 +0.35% OTP29,600 +0.85% RICHTER10,160 +1.09% OPUS541 -0.92% ANY7,540 -0.79% AUTOWALLIS158.5 +1.93% WABERERS5,100 +0.79% BUMIX9,514.97 +1.46% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,170.39 +0.75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Aldi
vármegye
Nógrád
kedvezmény
leárazás

Megrohamozták vidéken az egyik legnagyobb magyarországi boltot: senki se akart kimaradni a leárazásból – "Éhezők viadala volt bent"

Valamennyi ruházati termékét egy héten keresztül naponta leárazza. Az Aldi akciója akkora érdeklődést váltott ki, hogy Nógrád vármegyében egymást taposták az emberek a megfelelő darabokért.
VG
2025.09.11, 21:04

Csütörtök reggel elstartolt a szezon legnagyobb ruházati leárazása országszerte. Az Aldi akciójának a lényege, hogy a vevők fillérekért frissíthetik fel a ruhatárukat. A brutális leárazás miatt az áruházlánc egyetlen nógrádi üzletét is megrohamozták a vevők — közölte a nool.hu.

Sydney,Nsw,Australia,aldi,25,August,2024.,Aldi,Shop,Big,Sign.Aldi, GVH
Az Aldi hatalmas akciót hirdetett, az emberek egymást tapossák a boltokban — Fotó: Shutterstock

Aldi-akció: ilyen még nem volt

Az Aldi 2025 szeptemberében meghirdetett leárazása a cég minden eddigi akcióját felülmúlta Magyarországon: a ruházati termékek és cipők ára fokozatosan, naponta csökken, végül szeptember 17-én mindössze 5 forintra mérséklődik. Gazdasági szempontból ilyen mértékű árengedmény ritka, hiszen a lánc önköltség alatti áron értékesíti a termékeit.

Soha nem volt még olyan, mint az Aldi akciója: megnéztük a magyar boltok legmerészebb árleszállításait

Mint azt bejelentették a napokban, az Aldi Magyarország valamennyi ruházati termékét egy héten keresztül naponta leárazza. Az Aldi akciója csütörtökön reggel indult el. Ezen a napon a ruha és a cipő darabja egységesen ezer forintért kapható. A következő napokban pedig így alakul a ruházati termékek ára:

  • Pénteken 800 forintért, 
  • szombaton 600 forintért, 
  • vasárnap 400 forintért, 
  • hétfőn 200 forintért, 
  • kedden 100 forintért vásárolhatják meg a termékeket a vevők.
  • Szeptember 17-én, szerdán a leárazás utolsó napján, azonban mindössze 5 forintért kínálja majd az áruház az új ruhát vagy cipőt. 
    A vevők női, férfi és gyermekruhák, kabátok, cipők, papucsok, valamint sportruházati termékek közül is válogathatnak. A diszkontlánc ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az akció a készlet erejéig tart és az ebben résztvevő termékkínálat boltonként eltérő lehet.

A vevők akár több tízezer forintot is spórolhattak

Az üzletbe természetesen folyamatosan érkeztek a vásárlók, ki az árzuhanás miatt, ki pedig csak a szokásos bevásárlását intézte, azonban a jelentős leértékelésnek mindenki örült. 

A Nool.hu tudósítása szerint a ruházati részleghez érve kisebb tömeget tapasztaltak, a kasszáknál pedig már nagyobb sorok is kialakultak. "Szerdától lesznek 5 forintos áron a ruházati termékek. Majd aznap, hogyha útba tudok ejteni egy Aldit, akkor megnézem. De nem fűzök hozzá sok reményt, mert már most konkrétan „éhezők viadala” volt odabent" – fogalmazott az egyik vásárló. 

A vámegyei lap munkatársai találkoztak egy olyan hölggyel is, aki a bolt rendszeres vásárlója és most 11 ezer forintért vásárolt be női és férfi ruházati termékekből. Ez a vásárlás kedvezmények nélkül 30-40 ezer forintba került volna. Mivel az akció tovább folytatódik, így holnap szintén visszatér majd az Aldiba. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu