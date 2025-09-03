Váratlan bejelentést tett az Aldi Magyarország vezére: megváltozik az összes bolt nyitvatartása – az üvegvisszaváltást sem hagyja annyiban

Ha nem is szokatlan, mindenesetre nem túl gyakori, hogy az Aldi Magyarország első embere nagyinterjút ad. Bernhard Haider ezúttal kivételt tett a Világgazdasággal, és erre jó oka volt: először beszélt például a szélesebb nyilvánosságban arról, hogy megváltozik az Aldi nyitvatartása.
Miután a német diszkontlánc évente sok millió vásárlót fogad, nagyon fontos fejleményről van szó. De az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezetője további érzékeny témákról is nyíltan beszélt, így például arról, hogy
Alább olvasható a teljes exkluzív interjú Bernhard Haiderrel.
Miért drágul az élelmiszer a boltokban?
Az élelmiszer-inflációért főleg
tehetők felelőssé. Ha megnézzük, hogy az elmúlt négy év során hogyan változott egyrészt a kiskereskedelmi láncok, másrészt a beszállítók eredményessége, akkor egyértelműen látszik, hogy a jövedelemtermelő képesség a termelő- és a feldolgozócégek irányába mozdult el. Ezeknek a cégeknek az átlagos eredményessége a négy évvel ezelőtti szinten mozog, miközben a kiskereskedők egy eleve alacsony szintről mínuszba mentek át.
De igyekszünk könnyíteni a vásárlók, különösen az alacsonyabb jövedelműek, a nyugdíjasok és a rászorulók terhein. Szeptembertől például a nálunk felhasznált nyugdíjas-élelmiszerutalványt egy kuponnal egészítjük ki. Ha valaki 8000 forint felett vásárol, és legalább részben az utalvánnyal fizet, akkor 1000 forintos kupont adunk, amit egy későbbi bevásárlás során bármire beválthat.
Hogyan értékeli a kiskereskedelmi forgalom alakulását?
A magyar fogyasztók nagyon óvatosak és a többletjövedelmet nem fogyasztásra fordítják, hanem tartalékolnak. Ez látszik a megtakarítási rátából is, ami az Európai Unióban Magyarországon az egyik legmagasabb.
A reálbér-növekedés kétélű. Egyrészt fogyasztói oldalon növeli az elkölthető jövedelmet, ám másrészt, ha a beszállítók esetében is növekszik a reálbér és így a bérköltség, akkor nő az összköltségük, és ez áremeléshez vezethet. Kiskereskedőként mindig is azon dolgoztunk, hogy a beszállítói áremeléseken tompítsunk. Folyamatosan keressük az olcsóbb beszerzési forrásokat, újratárgyaljuk a szállítói szerződéseket, hogy a vásárlóknak alacsonyabb árakat kínáljunk. Ennek köszönhető, hogy
a napokban több mint 150 termék árát tudjuk tartósan levinni.
Ha a beszállítói és kereskedelmi piac stabilan, kiszámíthatóan működne, akkor akár 300-400 terméknél is képesek lennénk mérsékelni az árat, ahogy azt korábban is tettük. A diszkontszegmens növekedése és piacrésze is azt igazolja vissza, hogy a magyar fogyasztók rendkívül árérzékenyek, és sokkal tudatosabban vásárolnak, mint korábban.
Azt is ki kell mondani, hogy bár folyamatosan a működési hatékonyságunk javításán dolgozunk – diszkontként mindig is erre törekedtünk –, a rendszerben már nagyon kevés a tartalék. Egy intézkedést viszont nem engedtünk el, ez pedig egy új üzletkialakítás tesztelése.
És ez miért annyira fontos?
Ahogy itt, a már átalakított üllői üzletben is látható, a koncepció lényege, hogy még inkább megkönnyítjük a vásárló tájékozódását az üzletben, és tovább erősítjük az összetartozó árucikkek csoportosítását az eladótérben.
Anyavállalatunk, az Aldi Süd már több száz boltját alakította át ehhez hasonlóan. Az ottani tapasztalatok ígéretesek, így most mi öt boltban teszteljük a koncepciót. Három üzletben már kész vagyunk, idén még kettőt szeretnénk átalakítani.
Mit szól ahhoz, hogy a Mohu csökkenti az üvegvisszaváltás kezelési díját?
Egy szerződés egyoldalú, a másik félre hátrányos megváltoztatását aligha lehet fair lépésnek nevezni, így tovább romlik egy általunk nyújtott, eleve veszteséges szolgáltatás eredményessége. Hozzáteszem, hogy erre ugyan jogszabály nem kötelezett minket, de – ahol erre lehetőség nyílt – saját költségünkön hozzáépítésekkel az eladótéren kívülre helyeztük a visszaváltó automatákat, hogy tisztább legyen az üzlet, és ne alakuljanak ki sorok a vásárlók és a visszaváltók között.
Azon dolgozunk, hogy ebben az ügyben is minden közreműködő fél teljesítse a szerződéses kötelezettségeit, és legalább az eredeti kondíciók álljanak helyre, hiszen
a csökkentett kezelési díjak éves szinten közel egymilliárd forintos veszteséget okoznának,
ami a kiskereskedelmi különadó mellett egy újabb teher.
Miközben sok a panasz, a magyar kiskereskedelmi piac vonzónak tűnik. Mit tud az orosz Mere érkezéséről?
Nehéz véleményt formálni arról, aki nincs itt. Általánosságban azt gondolom, hogy a magyar kiskereskedelmi piac lassan növekszik, és lehet, hogy a diszkontszegmens vonzónak tűnhet, de itt olyan szereplők vannak, amelyek mögött
Ebben nehéz lesz a diszkontokkal versenyre kelni, főleg úgy, hogy a meglévő hálózatok országos lefedettséggel rendelkeznek. Még 2008-ban mi léptünk be utoljára erre a piacra nagy láncként, és talán nem véletlen, hogy azóta senki sem próbálkozott ezzel. Továbbá a plázastoptörvény mostani változtatása még nehezebb helyzetbe hoz mindenkit, aki a magyar piacra akar belépni, vagy itt akar bővülni. Bízunk abban, hogy a szabályok minden szereplőre egységesen érvényesek lesznek.
De arról is hallani, hogy az Aldi a jövőben nagykereskedelmi tevékenységbe kezd Magyarországon.
Az Aldi közel egy évszázados tapasztalattal rendelkezik a kiskereskedelemi szegmensben. Ezen nem kívánunk változtatni, ebben vagyunk jók, ehhez értünk, globálisan, és Magyarországon is ezt csináljuk. Hazai működésünkben egyetlen dolog fog változni:
várhatóan szeptember közepétől vasárnap egy órával korábban, már reggel hétkor ki fogunk nyitni.
Miért?
Nagyon sok visszajelzést kaptunk a vásárlóktól, hogy a hétvégi programok megkezdése vagy a vasárnapi munkavégzés előtt szeretnének bevásárolni. Ebben ez az egy órával hosszabb nyitvatartás is nagy segítség számukra, mi pedig eleget teszünk ennek az igénynek.
Természetesen a központi raktárból minden boltba vasárnap is érkezik friss áru – például zöldség, gyümölcs, igény szerint friss hús –, illetve az üzletekben található látványpékségek első sütése is elkészül a nyitásra, így a vásárlókat a hétköznapokon megszokott árukínálat fogadja majd. Üzleteink vasárnap országosan egységesen 19 óráig tartanak nyitva.
Mit terveznek a bolthálózattal?
Hamarosan megnyílik a 185. magyarországi üzletünk Egerben. Folyamatosan kapunk megkereséseket vásárlóktól, de még polgármesterektől is, hogy minél előbb nyissunk a lakóhelyük közelében vagy az ő településükön üzletet. Keressük a lehetőségeket a hálózat bővítésére, ez azonban nem könnyű.
A jogszabályi előírások jelentette szűk mozgástéren belül a kiskereskedelem nem tud rugalmasan reagálni a településszerkezeti, demográfiai változásokra. Ahol megnyílik egy vagy több lakópark, ahol néhány év alatt több ezerrel vagy akár tízezerrel változik a lakosságszám, ott az óvodák, iskolák, rendelők mellett igény és szükség is van bevásárlási lehetőségre.
Milyen fizetéseket kínál az Aldi, és lesz-e béremelés?
Az élelmiszer-kiskereskedelem és a logisztika területén majdnem 5000-en dolgoznak nálunk, míg a vállalatcsoportunk informatikai szolgáltatást nyújtó tagvállalata további közel 1000 főt foglalkoztat Magyarországon. Így a legjelentősebb munkaadók egyike vagyunk. Mindig arra törekedtünk, hogy versenyképes béreket, színvonalas munkakörülményeket és számos kiegészítő juttatást nyújtsunk.
Béremeléskor mindig is arra törekedtünk, hogy megőrizzük a kollégák munkabérének reálértékét. Az idén január 1-jével az értékesítés és a logisztika területén, valamint az irodai munkakörökben – néhány kivételtől eltekintve – egységesen 8 százalékkal, míg a cégcsoport informatikai szolgáltatásokat nyújtó tagvállalatánál átlagosan 6,5 százalékkal emeltünk. A következő béremelésről az év végén döntünk.
A Lidl legyőzhetetlennek látszik a magyar piacon. Mi ennek az oka?
A magyar fogyasztók talán kevésbé tudják, hogy az összes fontos nagy piacon, Németországban, Ausztriában, az Egyesült Királyságban, az USA-ban vagy éppen Ausztráliában – ha csak a diszkontszegmenst nézzük – az Aldi a nagyobb szereplő, az USA-ban például tízszer több üzletünk van. Közép-Európában viszont az a jellemző – ha nem is kivétel nélkül álló tendencia –, hogy a diszkontok esetében a két lánc közül
az lesz a piacvezető, amelyik először lépett be az adott piacra.
Az Aldi itthoni helyzetét nem könnyítette meg, hogy a diszkontok közül is a legkésőbb, 2008-ban, pont a pénzügyi világválság közepén jelent meg a magyar piacon és kezdte meg az országos hálózat kiépítését. A legutolsóként jöttünk, ugyanakkor 17 év után – neves hazai és nemzetközi láncokat megelőzve – a középmezőnyben vagyunk. Ezt én sikerként élem meg.
Időről időre fókuszba kerül az importáru. Miért éri meg a boltoknak hazai helyett külföldit behozni?
Ha röviden kell válaszolnom, akkor általában azért éri meg behozni importárut, mert még a szállítási és egyéb költségekkel együtt is olcsóbb, mint a hazai forrás. De ez ennél összetettebb kérdés. A magyar mezőgazdaságnak és feldolgozóiparnak szüksége van támogatásra, hogy versenyképes, nagy hozzáadott értékű termékeket legyen képes megfelelő mennyiségben és minőségben előállítani. A nyers tejet ne exportáljuk olcsón, hogy aztán a külföldön előállított joghurtot vagy egyéb feldolgozott tejterméket importáljuk.
Második lépésként pedig ezekkel a versenyképes termékekkel kellene exportpiacot építeni. Mi támogatjuk a magyar beszállítóinkat az exportban, vannak is sikeres projektjeink tejtermékek, pékáruk vagy éppen a Szeged környékén termelt paprika exportjában.
Az Aldi Südön keresztül a fejlett világban akár 800 millió fogyasztót lehetne elérni, ehhez viszont stabil és magas minőségű termékre és versenyképes árakra van szükség.
Ami minket illet, a friss termékek esetében mindig is törekedtünk a magyar beszerzési források előnyben részesítésére. Az állandó frisshús-kínálatunk esetében továbbra is csak magyar tartású, vágású és feldolgozású termékeket kínálunk, de a szezonális és akciós termékek esetében is közel járunk a 90 százalékhoz.
Több mint 60 alapvető tejtermékünk is kizárólag magyar tejből készül, magyar beszállítótól vásároljuk. A nyári szezonban zöldség-gyümölcs kínálatunk 70 százaléka hazai forrásból érkezik. Összességében kínálatunk közel kétharmada származik magyar beszállítóktól. Örömmel növelnénk ezt az arányt, amennyiben erre lehetőség nyílik, hiszen ezzel is a magyar gazdaságot erősítenénk.
