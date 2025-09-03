Így drágulhat a kenyér a Tisza Párt tervei miatt

Az AKI Agrárközgazdasági Intézet adatai alapján a legfontosabb mezőgazdasági termékek – búza, őszi árpa, szemes kukorica – esetében a gépköltség – ide sorolják az üzem- és kenőanyagköltségeket, továbbá a javítási és karbantartási költségeket – a teljes termelési költség nagyságrendileg 24 százalékát adja, csak az üzemanyag súlya 17 százalék körül alakulhat – mondta Molnár Dániel, az MFGÜ vezető elemzője.
A Tisza Párt tervei szerint kevesebb olajat tudna vásárolni Magyarország. A benzin literenkénti árát 1026 forintra, a gázolajét pedig 1051 forintra növelné Magyar Péterék programja, amely átemelte Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését – ismerteti ki a Századvég. Ennek kapcsán kérdeztük a vezető elemzőt, hogy mennyivel nőhetnének a költségek a mezőgazdaságban.
A közgazdász felhívta a figyelmet, hogy az elemzésben megjelenő 1000 forintos üzemanyagár a jelenlegi 600 forint alatti árakhoz képest közel 70 százalékos áremelkedést jelentene, ezt várhatóan a mezőgazdasági termelők teljes mértékben továbbhárítanák az élelmiszeripar felé, amely így
az átadási árakban 10 százalékos áremelkedést okozna.
A hazai élelmiszeripart vizsgálva a KSH Ágazat Kapcsolatok Mérlege (ÁKM) alapján
az ágazati kibocsátás nagyságrendileg negyedét teszi ki. Vagyis a beszerzési árak 10 százalékos emelkedése, amely a magasabb üzemanyagárak áthárításából következik, 2,5 százalékos áremelkedést okozna a hazai élelmiszeripar termelői árait illetően. Ezt az élelmiszeripari szereplők is várhatóan továbbhárítanák a kiskereskedelem, illetve a fogyasztók irányába, amely a teljes inflációt is 0,5 százalékponttal emelné. Termékenként jelentős különbségek lennének az áremelkedésben, egyes termékcsoportok jóval nagyobb mértékben, míg mások kisebb mértékben drágulnának.
Kiemelendő viszont, hogy ez csak egyetlen csatorna, amelyen keresztül a magasabb üzemanyagárak begyűrűznének a fogyasztói árakba, csak a mezőgazdasági termeléshez szükséges üzemanyagok áremelkedésével számoltunk, de a szállítási díjak emelkedése is gyorsan megjelenne a termékek és szolgáltatások áraiban.
