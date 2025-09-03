Deviza
Így drágulhat a kenyér a Tisza Párt tervei miatt

Ha a Tisza Párt energiapolitikai terve megvalósulna, a benzin literenkénti ára 1026 forintra, a gázolajé pedig 1051 forintra nőne. A lapunk által megkérdezett elemző szerint ez a mezőgazdasági termelési költségeket jelentősen megdobná, ami az élelmiszeriparon és a kiskereskedelmen keresztül végül a fogyasztók pénztárcáját is elérné: a kenyértől a tejtermékekig sok minden érezhetően drágulna.
VG
2025.09.03, 17:34
Frissítve: 2025.09.03, 18:03

Az AKI Agrárközgazdasági Intézet adatai alapján a legfontosabb mezőgazdasági termékek – búza, őszi árpa, szemes kukorica – esetében a gépköltség – ide sorolják az üzem- és kenőanyagköltségeket, továbbá a javítási és karbantartási költségeket – a teljes termelési költség nagyságrendileg 24 százalékát adja, csak az üzemanyag súlya 17 százalék körül alakulhat – mondta Molnár Dániel, az MFGÜ vezető elemzője.

kenyér ára
A kenyér ára is jelentősen nőne / Fotó: AFP

A Tisza Párt tervei szerint kevesebb olajat tudna vásárolni Magyarország. A benzin literenkénti árát 1026 forintra, a gázolajét pedig 1051 forintra növelné Magyar Péterék programja, amely átemelte Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését – ismerteti ki a Századvég. Ennek kapcsán kérdeztük a vezető elemzőt, hogy mennyivel nőhetnének a költségek a mezőgazdaságban.

Durván megdobná az élelmiszerárakat a döntés

A közgazdász felhívta a figyelmet, hogy az elemzésben megjelenő 1000 forintos üzemanyagár a jelenlegi 600 forint alatti árakhoz képest közel 70 százalékos áremelkedést jelentene, ezt várhatóan a mezőgazdasági termelők teljes mértékben továbbhárítanák az élelmiszeripar felé, amely így

az átadási árakban 10 százalékos áremelkedést okozna.

A hazai élelmiszeripart vizsgálva a KSH Ágazat Kapcsolatok Mérlege (ÁKM) alapján

  • a növénytermesztés,
  • az állattenyésztés
  • és a vadgazdálkodás ágazatból való beszerzés

az ágazati kibocsátás nagyságrendileg negyedét teszi ki. Vagyis a beszerzési árak 10 százalékos emelkedése, amely a magasabb üzemanyagárak áthárításából következik, 2,5 százalékos áremelkedést okozna a hazai élelmiszeripar termelői árait illetően. Ezt az élelmiszeripari szereplők is várhatóan továbbhárítanák a kiskereskedelem, illetve a fogyasztók irányába, amely a teljes inflációt is 0,5 százalékponttal emelné. Termékenként jelentős különbségek lennének az áremelkedésben, egyes termékcsoportok jóval nagyobb mértékben, míg mások kisebb mértékben drágulnának.

Kiemelendő viszont, hogy ez csak egyetlen csatorna, amelyen keresztül a magasabb üzemanyagárak begyűrűznének a fogyasztói árakba, csak a mezőgazdasági termeléshez szükséges üzemanyagok áremelkedésével számoltunk, de a szállítási díjak emelkedése is gyorsan megjelenne a termékek és szolgáltatások áraiban.

Európában mindössze három, az unión belül pedig egy tagállam van, amely olyan típusú vagyonadót alkalmaz, mint amivel múlt pénteken Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke előállt. A gazdagok megadóztatása nem véletlenül népszerűtlen, minden eddigi tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy túl sok bürokratikus szabályt követel, és elriasztja a befektetőket, miközben a befolyó bevétel is elenyésző. Ezért fordulhatott elő, hogy Németországban még a baloldali kormányok idején sem volt meg a kellő támogatottsága.

