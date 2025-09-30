Kiderült a BYD-gyilkos kínai elektromos autó magyarországi ára: sokan vakarják most a fejüket, nem erre számítottak

A Chery Tiggo 4 összesen kétféle, emelkedő sorrendben Comfort és Premium elnevezésű konfigurációkban lesz rendelhető. Mai tudásunk szerint a típus kedvezményes indulóára Comfort felszereltségben 9 690 000 forint lesz – szerepel CAR Blog by Dave bejegyzésében.

Fokozódik az árverseny a kínai autók piacán / Fotó: Shutterstock

Ezért a pénzért kívül például 17” colos könnyűfém keréktárcsákat és hátsó parkolóradart, valamint tolatókamerát kapunk. A beltérben széria lesz a két darab 12,3” colos kijelzőből álló műszerfal és fedélzeti rendszer, a vezeték nélküli Android Auto és Apple CarPlay, valamint az összesen 26 vezetéstámogató rendszer és a négy hangszórós audiorendszer is.

A magasabbik felszereltség, a Premium konfiguráció felára 800 000 forint lesz, azaz 10 490 000 forintot kérnek érte.

Valószínűleg ez lesz a racionális választás, mert például csak ebben van ülésfűtés. Viszont széria még benne a 360 fokos kamera, az első parkolóradar, a vegán bőr üléskárpit és itt már hat hangszórós audiorendszer lesz.

Az orrában kizárólag egyféle, öntöltő hibrid erőforrás lesz.

A rendszer alapja egy 1,5 literes, négyhengeres benzinmotor, amelynek a teljesítménye 95 lóerő, a nyomatéka pedig 125 Nm. Ehhez kapcsolódik egy 204 lóerős teljesítményű és 310 Nm nyomatékú villanymotor, valamint egy 1,83 kWh kapacitású LFP-akkumulátor.

A bevezető árak alatt 500 ezer forintos kedvezményt értenek, tehát azok megszűnésével majd teljesen felszerelve egy ilyen autó nagyon maximum 11 millió forintba fog kerülni.

Nem mindenki örül az áraknak: Spabook bejezése szerint ez az ár "egy vicc", Kínában ez az autó 6 millió forintnyi jüanba kerül. A kommentelő szerint ennyiért már sokkal jobb kocsikat is lehet kapni.

