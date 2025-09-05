„Ha csak azt olvasnám, felvágtam volna az ereimet" – kifakadt az ÁSZ-elnök – elmondta az igazat Magyarországról és az uniós pénzekről

A gazdasági eredményekre utalva rámutatott: ha a mai közpénzügyi állapotokat egy ÁSZ-jelentés alapján akarjuk leírni, az félreviheti az értékét, de van mire büszkék legyünk. „Abszolút makrogazdasági sikerekkel bír Magyarország, még akkor is, ha az elmúlt időszakban nyilvánvalóan voltak kihívások, nehézségek, nemcsak itthon, de globálisan is – mondta. Úgy véli – Magyarországon eluralkodott egy olyan szemlélet, amelyet nem szeretnék a bevett szóval illetni, inkább azt mondom, hogy »minden rosszizmus«, szerintem sejtik, hogy melyik szóra gondolok...”

ÁSZ-elnök: érzelmek és hangulatok mozgatják a gazdaságot

Hozzátette: a közgazdászok ugyanakkor pontosan tudják, hogy a gazdaság nem pusztán számokból áll, hanem érzelmek és hangulatok mozgatják. Visszautalva Varga Mihály beszédére, példának az inflációt hozta fel, az arra ható egyik legjelentősebb tényező az inflációs várakozás, ami pszichológiai, és nem egy megfogható, objektív tény Windisch László szerint. Az elnök szerint ebben a közgazdászoknak és a sajtónak is óriási a felelősségük.

Vannak olyan sajtótermékek, hogy ha csak azt olvasnám, már nem állnék itt, mert felvágtam volna az ereimet. Aztán csodálkozunk, hogy a bizalmi index úgy alakul, ahogy. Persze ez lehet egy politikai eszköz is bizonyos oldalon, hogy minél rosszabb, annál jobb, de legyünk a felelősség tudatában, hogy amikor a »minden rosszizmust« építjük, és semmi nem jó, akkor ezzel determináljuk a jövőnket, önbeteljesítővé tudnak válni, miközben van mire büszkének lenni.

De mik is ezek az eredmények pontosan, miért kell mindig a napi problémákból és kihívásokból felemelkedni és az összképet szem előtt tartani? – tette fel a kérdést az ÁSZ-elnök. Ha ránézünk az elmúlt 15 évre, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon

az EU átlagánál kétszer nagyobb, 40 százalékos volt a GDP-bővülés.

A foglalkoztatás is az uniós átlagnál kétszer nagyobb ütemben nőtt, 26 százalékkal.

Nőttek a reálkeresetek.

A Covid évének kivételével hazánk államadósság-mutatója jelentősen csökkent.

„Ebből az is következik, hogy ha reálértéken nézzük, hogy melyik ágazat mennyit költhet el, akkor messze nem az lesz igaz, hogy itt minden le lett rohasztva, minden rossz: 2010-hez képest a különböző ágazatok reálértéken sokkal többet költhetnek. A sokat szidott egészségügy például 19 százalékkal, évről évre többet használhat fel reálértéken, ez 488 milliárd forintot jelent éves szinten” – mondta az ÁSZ-elnök.