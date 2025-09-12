Kiderült, mire készül az Audi Győrben, de a kecskeméti Mercedesnél még nagyobb a szenzáció – ez lesz az új modell

Óriási sikerek előtt áll ismételten a magyar autóipar, hiszen a legnagyobb német járműgyártók továbbra is bíznak Magyarországban, márpedig ha az autóipar növekszik, akkor hazánk gazdasága is növekszik – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Münchenben.

Töretlen a német autógyártók bizalma Magyarországban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Hangsúlyozta: Győrött az Audi az esztendő végére az autógyártás terén termelési rekordot fog dönteni, el fogják kezdeni az újgenerációs elektromos motorok gyártását jövő tavasszal, és egy nagyon komoly, másfél milliárd forintos képzési programot indítanak annak érdekében, hogy az összes magyarországi Audi-dolgozó meg tudjon felelni az új autóipari korszak technológiai követelményeinek.

A BMW szeptember 26-án megnyitja a debreceni gyárát, és ebben a gyárban fogják gyártani az új iX3 nevű modellt, amely Münchenben, a világ egyik legnagyobb autóipari kiállításán az igazi nagy sztár. Olyan mértékben érkeznek a megrendelések, hogy már most arról lehet beszélni, hogy milyen újabb tervek végrehajtásában lehet együttműködni a BMW-vel az elkövetkezendő időszakban.

"A Mercedes kecskeméti építkezése is a végéhez közeledik, Magyarország legnagyobb autógyára jön így majd ott létre, és a Mercedes úgy döntött, hogy az elektromos autók közül a C-osztályú modellek gyártását is Kecskemétre fogják helyezni. Kecskeméten az új gyár 300-350 ezer autót fog tudni gyártani egy év leforgása alatt" – tette hozzá.

A miniszter többek között Gerd Walkerrel, az Audi AG igazgatótanácsi tagjával, Milan Nedeljkoviccsal, a BMW AG igazgatótanácsi tagjával, Jörg Burzerrel, a Mercedes-Benz Csoport AG igazgatótanácsának tagjával és Robin Zenggel, a CATL alapítójával és elnökével folytatott megbeszélést.