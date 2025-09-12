Rendkívüli bejelentés: óriási autóipari beruházás jön Magyarországra – nagy dobásra készülnek a németek és a kínaiak

„A világgazdaság drámai átalakuláson megy keresztül, hiszen az autóipar átalakul, elektromos alapokra helyeződik” – fogalmazott a Facebookra feltöltött videójában Szijjártó Péter.

Rendkívüli bejelentés: óriási autópari beruházás jön Magyarországra / Fotó: AFP (illusztráció)

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy ebben a folyamatban a kínai és a német vállalatok játsszák a vezető szerepet.

„Jó hír, hogy ezek a vállalatok Magyarországban találták meg a találkozási pontjaikat, itt működnek a leghatékonyabban” – tette hozzá. Szijjártó elmondta, a cél, hogy minél több német és még több kínai cég válassza Magyarországot.

Az elkövetkező hetekben remek hírekkel szolgálhatunk

– jelentette ki a politikus.

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy A BMW-vel, a BYD-val, az akkumulátorcella-gyártással és az alapanyag-beszállítókkal egy új klaszter van kialakulóban az elektromos autók körül Magyarországon.

Az Amperex Technology pedig átalakítja a 7,3 milliárd eurós magyarországi gyárát, hogy többféle akkumulátort tudjon gyártani, így akar reagálni a kínai gyártó az európai autógyártók ingadozó keresletére.

A BYD 4 milliárd eurós (1600 milliárd forintos), Szegeden épülő gyára a tervek szerint 2026-ban kezdi meg a sorozatgyártást. A kínai autógyártó 224 tárgyalási forduló után döntött úgy, hogy első európai gyárát hazánkban építi fel. Szintén a BYD Magyarország melletti elkötelezettségét tükrözi, hogy a társaság Hollandiából Budapestre telepíti az európai központját, ami marketingszakemberektől hr-specialistákon át adatelemzőkig legalább kétezer magasan képzett embernek biztosít karrierlehetőséget a fővárosban.

Mindezen túl a kínai vállalat elindít két nagyszabású, együttvéve mintegy 250 millió eurós kutatás-fejlesztési programot is a hazai egyetemekkel együttműködve. A májusban bejelentett döntés szerint

az egyik, 105,1 millió euró értékű projekt célja egy vezetéstechnológiai rendszer kidolgozása, amely a mesterséges intelligenciára építve lehetővé teszi a járművek önálló tanulását a vezetési szituációkról valós időben gyűjtött adatok elemzése alapján. A másik kutatás-fejlesztési beruházás pedig még nagyobb volumenű, 141 millió euró értéket képvisel, és a BYD hajtáslánc-technológiájának továbbfejlesztésére, az elektromos járművek teljesítményének és energiahatékonyságának növelésére irányul.

Mindezen túl a kínai vállalat nemrég azt is bejelentette, hogy a BYD a már 2017 óta működő komáromi üzemében elektromos buszok mellett elektromos meghajtású teherautókat is gyárt majd, ami nemcsak új termékpalettát és fejlett technológiát, hanem 620 új munkahelyet is jelent a Duna-parti városnak.