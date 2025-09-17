Hatszázmillió forintos alap segíti a nehéz helyzetbe jutott babavárósokat

A babaváróként ismert kormányzati családtámogatási forma a legnépszerűbb családtámogatási intézkedés, amit tavaly év végéig már 260 ezernél többen vettek igénybe 2019 óta; ennek köszönhetően 221 ezer gyerek született meg, illetve ezeknek a családoknak addig bezárólag 2538 milliárd forint összegű segítséget nyújtott az intézkedés – idézi fel cikkében az Origo. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a babaváró kölcsönt felvett családok önhibájukon kívül kerülnek olyan nehéz helyzetbe, melyben gondot okoz a felvett összeg törlesztése.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a társadalmi felelősségvállalás jegyében kezdeményezte, hogy a pénzügyi szektor képviselői anyagilag járuljanak hozzá egy olyan megoldás megvalósításához, amely az önhibájukon kívül váratlan és nehéz élethelyzetbe került családokat segítve méltányossági alapon lehetővé teszi a babaváró kölcsöntartozások elengedését.
Az e célból létrejött 600 millió forintos méltányossági alapot a Máltai Szeretetszolgálat kezeli, így az érintettek a karitatív szervezetnél kérelmezhetik tartozásuk végtörlesztését. A méltányossági alappal azok a családok kaphatnak jelentős segítséget, akik a kölcsön felvételét követően a szülő halála vagy teljes rokkantsága miatt kerültek nehéz élethelyzetbe.
A Magyar Bankszövetség és a Magyar Biztosítók Szövetsége tagintézményei – 11 hitelintézet és 7 biztosító társaság részvételével – közérdekű kötelezettségvállalással összesen 600 millió forintos keretet hoztak létre a végtörlesztések kifizetésére. A méltányossági eljárást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat folytatja le, az érintett családok postai úton benyújtott kérelmükben igényelhetik tartozásuk végtörlesztését. A karitatív szervezet eredeti okiratok alapján vizsgálja meg, hogy a pályázók megfelelnek-e a feltételeknek. Kedvező elbírálás esetén a szeretetszolgálat végtörleszti a család fennálló tartozását, a kölcsönt nyújtó hitelintézet pedig értesítést küld a követelés megszűnéséről.
