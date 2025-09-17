Deviza
KIM
Babaváró
Magyar Biztosítók Szövetség
segítség

Hatszázmillió forintos alap segíti a nehéz helyzetbe jutott babavárósokat

Elindult a babaváró kölcsönt felvett, de önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családoknak pénzügyi segítséget nyújtó segélyalap. A Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére életre hívott megoldásban a lebonyolító partner a Magyar Bankszövetséggel, valamint a Magyar Biztosítók Szövetségével való együttműködésben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a segítségre szoruló babavárósok érdekében.
VG
2025.09.17, 18:22
Frissítve: 2025.09.17, 18:34

A babaváróként ismert kormányzati családtámogatási forma a legnépszerűbb családtámogatási intézkedés, amit tavaly év végéig már 260 ezernél többen vettek igénybe 2019 óta; ennek köszönhetően 221 ezer gyerek született meg, illetve ezeknek a családoknak addig bezárólag 2538 milliárd forint összegű segítséget nyújtott az intézkedés – idézi fel cikkében az Origo. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a babaváró kölcsönt felvett családok önhibájukon kívül kerülnek olyan nehéz helyzetbe, melyben gondot okoz a felvett összeg törlesztése.

babaváró, baba, babakocsi, család, csok
Segítséget kaphatnak azok a babaváró hitellel rendelkezők, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz pénzügyi helyzetbe (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Segítséget kapnak a nehéz helyzetbe jutott babavárósok

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a társadalmi felelősségvállalás jegyében kezdeményezte, hogy a pénzügyi szektor képviselői anyagilag járuljanak hozzá egy olyan megoldás megvalósításához, amely az önhibájukon kívül váratlan és nehéz élethelyzetbe került családokat segítve méltányossági alapon lehetővé teszi a babaváró kölcsöntartozások elengedését. 

Az e célból létrejött 600 millió forintos méltányossági alapot a Máltai Szeretetszolgálat kezeli, így az érintettek a karitatív szervezetnél kérelmezhetik tartozásuk végtörlesztését. A méltányossági alappal azok a családok kaphatnak jelentős segítséget, akik a kölcsön felvételét követően a szülő halála vagy teljes rokkantsága miatt kerültek nehéz élethelyzetbe.

A Magyar Bankszövetség és a Magyar Biztosítók Szövetsége tagintézményei – 11 hitelintézet és 7 biztosító társaság részvételével – közérdekű kötelezettségvállalással összesen 600 millió forintos keretet hoztak létre a végtörlesztések kifizetésére. A méltányossági eljárást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat folytatja le, az érintett családok postai úton benyújtott kérelmükben igényelhetik tartozásuk végtörlesztését. A karitatív szervezet eredeti okiratok alapján vizsgálja meg, hogy a pályázók megfelelnek-e a feltételeknek. Kedvező elbírálás esetén a szeretetszolgálat végtörleszti a család fennálló tartozását, a kölcsönt nyújtó hitelintézet pedig értesítést küld a követelés megszűnéséről.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

