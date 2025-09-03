Deviza
MBH: folytatódik a pozitív trend a turizmusban, de vannak meglepő folyamatok – a Balaton a rekorddöntés áldozata

A nemzetközi folyamatokkal összhangban folytatódik az idegenforgalom növekedési trendje, a fellendülés alapját itthon a reálbérek növekedése, és az egyre bővülő családtámogatások adják – áll az MBH elemzésében. Júliusban közel 2,5 millió vendég pihent a magyarországi szálláshelyeken, ezzel újabb rekordot döntött a hazai turizmus, a Balaton most alulmaradt, a főváros verhetetlen volt.
Németh Tamás
2025.09.03., 16:42
Fotó: REUTERS

Az MBH prognózisa szerint folytatódik az idegenforgalom növekedési trendje, összhangban a nemzetközi folyamatokkal. Reagálva a szerdai KSH-adatokra azt írták, az első hét hónap trendjeiből látszik, hogy a külföldi turisták erőteljesebb forgalomnövekedése (11 százalék éves összehasonlításban) leginkább a főváros idegenforgalmának bővülését mutatja – melyet a nyári időszakban erősítenek az itt koncentrálódó koncertesemények –, míg a visszafogottabb belföldi vendégszámok (2 százalék éves összehasonlításban)  a vidéki turizmusra hatnak kedvezőtlenebbül, így a Balaton is megérezte. 

A Balaton is népszerű, de a sok attrakció, az augusztus 20-i tüzíjáték Budapestet hozta ki győztesként
A Balaton is népszerű, de a sok attrakció, az augusztus 20-i tűzijáték Budapestet hozta ki győztesként / Fotó: Shutterstock

Hangsúlyozzák: rövid távon az eseményturizmus látványos eredményeket hozhat, de mivel ezek szezonálisak, hatásuk csupán rövid ideig tart. „Megugrik a látogatószám, nő a helyi fogyasztás, és az ország vagy város nemzetközi megjelenése is erősödhet” – mutatnak rá az MBH-nál.  Ezek az események ideiglenesen élénkítik a helyi gazdaságot, növelik a foglalkoztatást és adóbevételeket generálnak, valamint országmarketing szerepük is van, teszik hozzá. A szezonális hatások kiegyenlítésével és az arra vonatkozó törekvéssel, hogy az egy-egy eseményre érkező turisták több napot töltsenek az országban stabil, egész éves növekedés érhető el.

Meglepő fordulatként Budapest megelőzte a Balatont mind a belföldi, mind a külföldi vendégek számában. Ebben szerepet játszhatott a júliusban tapasztalható változékony időjárás, illetve az is, hogy sokan csak egy napra ingázhattak Balatonra, miközben Budapesten több nagyobb rendezvény is volt a hónapban. A növekedési trend folytatásának megágyaz itthon a reálbérek növekedése, és az egyéb juttatások, mint például az családi adókedvezmény fokozatos megduplázása, két- és háromgyermekes anyák szja-kedvezménye is támogat 

– foglalták össze az MBH-nál.

 

Rekordokat döntött a turizmus: a Balaton most nem lett első 

Júliusban közel 2,5 millió vendég pihent a magyarországi szálláshelyeken, újabb rekordot döntött a hazai turizmus – írta meg a Világgazdaság.  A Központi Statisztikai Hivatal szerdai jelentése szerint a vendégek száma összességében 1,9 százalékkal nőtt, a vendégéjszakáké 1,4 százalékkal csökkent a turisztikai szálláshelyeken – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, turizmusra vonatkozó adataiból. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 3,9 százalékkal bővült, a vendégéjszakáké 0,7 százalékkal mérséklődött 2024 júliusához képest. A vendégek 65 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 1,7 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 2,5 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

2025 júliusában mintegy 2,5 millió vendég pihent a hazai szálláshelyeken, ez közel 2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának eredményét. A vendégéjszakák száma megközelítette a 6,7 milliót, ennek mintegy 76 százalékát, vagyis közel 5,1 millió éjszakát vidéken regisztráltak. A Budapesten kívül eltöltött vendégéjszakák 71,3 százalékát a belföldi vendégeknek köszönhették a szálláshelyek. A kormány célja változatlanul a hazai turisztikai szektor erősítése, a belföldi turizmus élénkítése és a családok gondtalan pihenésének támogatása.

 

Felpörgött hazánk turizmusa

A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint

  • 2025 júliusában mintegy 2,5 millió vendég kapcsolódott ki hazánkban, ez közel 2 százalékkal volt több tavaly júliushoz képest.
  • A legnépszerűbb turisztikai térség idén júliusban is a Balaton volt, ahol 2,2 millió vendégéjszakát regisztráltak.

Magyarország egyre népszerűbb a nemzetközi utazók körében, idén júliusban összesen 1,1 millió külföldi látogatott hazánkba, ez 2024-hez viszonyítva csaknem 6 százalékos bővülés. Legnagyobb számban Budapestet keresték fel, ahol 10 százalékkal több külföldit láttak vendégül, mint előző évben ilyenkor. Budapesten júliusban is kimagasló volt a nemzetközi vendégéjszaka-forgalom aránya, az 1,6 millió fővárosi vendégéjszaka mintegy 87 százaléka külföldi éjszaka volt. A júliusban mért 1,4 millió külföldi vendégéjszaka 3,6 százalékkal haladta meg az előző évit.

 

Volodimir Zelenszkij

A labda Kijevnél van: Putyin egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkijnek – ha most nem lesz béketárgyalás, a háború erővel lesz befejezve

Az orosz elnök szerint „látszik a fény az alagút végén”, mert Washington már kész a kompromisszumra, de a feltételeiből nem enged.
3 perc
orosz

Reuters: kieshetett az orosz olajfinomító-kapacitás hatoda

Már érzi az orosz piac a benzin és a gázolaj hiányát.
2 perc
peking

Mikrofonvégre kapták: halhatatlanság, szervátültetésen keresztül – Putyin és Hszi a hosszú élet titkáról beszélt Pekingben

Az eset ritka bepillantást adott a vezetők szigorúan őrzött kulisszái mögé.

