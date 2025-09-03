MBH: folytatódik a pozitív trend a turizmusban, de vannak meglepő folyamatok – a Balaton a rekorddöntés áldozata

Az MBH prognózisa szerint folytatódik az idegenforgalom növekedési trendje, összhangban a nemzetközi folyamatokkal. Reagálva a szerdai KSH-adatokra azt írták, az első hét hónap trendjeiből látszik, hogy a külföldi turisták erőteljesebb forgalomnövekedése (11 százalék éves összehasonlításban) leginkább a főváros idegenforgalmának bővülését mutatja – melyet a nyári időszakban erősítenek az itt koncentrálódó koncertesemények –, míg a visszafogottabb belföldi vendégszámok (2 százalék éves összehasonlításban) a vidéki turizmusra hatnak kedvezőtlenebbül, így a Balaton is megérezte.

A Balaton is népszerű, de a sok attrakció, az augusztus 20-i tűzijáték Budapestet hozta ki győztesként / Fotó: Shutterstock

Hangsúlyozzák: rövid távon az eseményturizmus látványos eredményeket hozhat, de mivel ezek szezonálisak, hatásuk csupán rövid ideig tart. „Megugrik a látogatószám, nő a helyi fogyasztás, és az ország vagy város nemzetközi megjelenése is erősödhet” – mutatnak rá az MBH-nál. Ezek az események ideiglenesen élénkítik a helyi gazdaságot, növelik a foglalkoztatást és adóbevételeket generálnak, valamint országmarketing szerepük is van, teszik hozzá. A szezonális hatások kiegyenlítésével és az arra vonatkozó törekvéssel, hogy az egy-egy eseményre érkező turisták több napot töltsenek az országban stabil, egész éves növekedés érhető el.

Meglepő fordulatként Budapest megelőzte a Balatont mind a belföldi, mind a külföldi vendégek számában. Ebben szerepet játszhatott a júliusban tapasztalható változékony időjárás, illetve az is, hogy sokan csak egy napra ingázhattak Balatonra, miközben Budapesten több nagyobb rendezvény is volt a hónapban. A növekedési trend folytatásának megágyaz itthon a reálbérek növekedése, és az egyéb juttatások, mint például az családi adókedvezmény fokozatos megduplázása, két- és háromgyermekes anyák szja-kedvezménye is támogat

– foglalták össze az MBH-nál.

Rekordokat döntött a turizmus: a Balaton most nem lett első

Júliusban közel 2,5 millió vendég pihent a magyarországi szálláshelyeken, újabb rekordot döntött a hazai turizmus – írta meg a Világgazdaság. A Központi Statisztikai Hivatal szerdai jelentése szerint a vendégek száma összességében 1,9 százalékkal nőtt, a vendégéjszakáké 1,4 százalékkal csökkent a turisztikai szálláshelyeken – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, turizmusra vonatkozó adataiból. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 3,9 százalékkal bővült, a vendégéjszakáké 0,7 százalékkal mérséklődött 2024 júliusához képest. A vendégek 65 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 1,7 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 2,5 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.