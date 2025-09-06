Deviza
EUR/HUF392.46 -0.16% USD/HUF334.9 -0.13% GBP/HUF452.49 -0.14% CHF/HUF419.64 -0.13% PLN/HUF92.35 -0.12% RON/HUF77.32 -0.11% CZK/HUF16.1 -0.11% EUR/HUF392.46 -0.16% USD/HUF334.9 -0.13% GBP/HUF452.49 -0.14% CHF/HUF419.64 -0.13% PLN/HUF92.35 -0.12% RON/HUF77.32 -0.11% CZK/HUF16.1 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Balaton
turizmus
vállalkozás

Kimondták, mire kell felkészülniük a balatoni vállalkozásoknak – ezen múlhat a fennmaradásuk

Árbevétel szempontjából sikeres volt a főszezon, igaz, a nyár hullámzóan indult el. A Balatonnál több ezer vállalkozás ad megélhetést a családoknak.
Sz. E.
2025.09.06., 13:58
Fotó: Shutterstock

A Balaton körül több ezer vállalkozás működik, döntő többségük azonban még mindig csak a nyárra van berendezkedve. A júniusi hónap gyengébb volt a tavalyinál, azonban sok szolgáltató úgy látja, hogy összességében jó szezont zárt. 

Siófok Balaton
Kimondták, mire kell felkészülniük a balatoni vállalkozásoknak, hogy hosszú távon is fennmaradhassanak / Fotó: Shutterstock

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése szerint júliusban a turisztikai szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég mintegy 6,7 millió vendégéjszakát töltött el.

A Balatonnál 

  • 5,3 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek aránya, 
  • illetve 3,2 százalékkal szintén kevesebb külföldi érkezett a tóhoz.

„A júliusi esőzések jelentősen befolyásolták a vízparti kikapcsolódás lehetőségeit” – mondta lapunknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Hangsúlyozta, hogy a Balaton látogatottsága sok esetben teljesen impulzív módon történik: ha vannak megfelelő programok, vagy jó az idő, akkor elindulnak pihenni vágyók.

A Balatonon nem drágult úgy, mint indokolt lett volna

„Árbevétel szempontjából jó szezon volt az idei, igaz, hullámzóan kezdődött el a nyár” – mondta, majd hozzátette, hogy augusztus végére a Balaton visszatalált magához. Ebben sokat segített a MotoGP motorverseny-sorozat és a szinte azzal egy időben zajló zamárdi Strand Fesztivál is, amelyen több tízezren vettek részt. 

A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke azonban úgy látja, hogy nem minden szolgáltató találta meg a számításait az idei szezonban, de szerinte ennek főleg minőségi okai vannak. „Akik megfelelő színvonalat kínáltak, jó árakkal dolgoztak, azok biztosan jó szezont tudhatnak maguk mögött” – fejtette ki.

Véleménye szerint a Balaton látogatói még mindig árérzékenyek, ezért is van széles választék az árazás tekintetében , ezt pedig a pihenni vágyók is érzékelik. „Az árak nem lettek annyira magasak, mint ahogyan azt az infláció megkövetelte volna” – tette hozzá. Azt is kiemelte, hogy emiatt sem jogos a hangulatkeltés a Balatonnal szemben. 

Fekete Tamás a Világgazdaságnak korábban úgy fogalmazott, hogy a Balaton népszerűségét a dráguló Adria mellett nemcsak a jobb ár-érték arány, de erős hazai program- és gasztronómiai kínálat is hajtja. Éppen ezért, megváltoztak a magyar utazók szokásai. 

Nem a nyári szezont kell meghosszabbítani

„Közel 4000 balatoni szolgáltató szerepel a VisitBalaton365 adatbázisában, melyből körülbelül 1500 egész évben nyitva tartó vállalkozás” – közölte a Világgazdaság megkeresésére a VisitBalaton365 turisztikai iroda, vagyis

a balatoni vállalkozásoknak több 60 százaléka csak a nyári szezon alatt tevékenykedik.

A vállalkozások típusát tekintve többek között 

  • szálláshely-szolgáltatások, 
  • vendéglátóhelyek, 
  • turisztikai látványosságokat, 
  • attrakciókat üzemeltetők, 
  • valamint turisztikai infrastruktúrához kötődő szolgáltatások egyaránt vannak.

A VisitBalaton365 irodát idén azzal a céllal adták át, hogy nem csupán képzések, programok helyszíneként szolgáljon, hanem a Balaton térségének gazdaságát is erősítse. Az iroda május–júniusban több képzési programot tartott a térség vállalkozóinak. 

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az iroda megnyitáskor hangsúlyozta, hogy szükség van a Balatonnál a térség egészét, gazdaságát is érintő kapcsolatok erősítésére, a keszthelyi desztinációmenedzsment-iroda „ezt a missziót vállalja fel”.

Fekete Tamás szerint a legfontosabb, hogy legyen mindig miért lemenni Balatonra, ehhez pedig a vállalkozásoknak is alkalmazkodniuk kell. 

Tavaszi, őszi szezonban kell gondolkodni, és nem a nyárit kell meghosszabbítani

 – tette hozzá.

A VisitBalaton365 a lapunkkal közölte, hogy egyre többen tartanak nyitva nem csak a nyári főszezonban, hanem tavasszal, ősszel és akár télen is. 

Az iroda elmondása szerint az őszi–téli szezonban még magasabb fokozatra kapcsolnak, hiszen a forgalmasabb nyári időszak után a szolgáltatóknak vélhetően több idejük jut a tervezésre, a fejlesztésre, a szakmai programokon való részvételre, az információgyűjtésre.

A VisitBalaton365 ismertette, hogy a szolgáltatók együttműködésének konkrét példái a közös termékfejlesztések – többek között ilyen a Balatonbor márka – továbbá a különböző összefogások, a közös termékcsomagok kidolgozása és értékesítése. Erre példa a BalatonBikeTour által szervezett Balaton osztálykirándulás csomag, amely több szolgáltató közreműködésével jött létre. 

Mesterséges intelligencia nélkül nem fenntartható egy vállalkozás

A Magyar Turizmus Akadémiával együttműködve a hirdetési és kampányeszközök, a mesterséges intelligencia témakörökben is valósított meg képzéseket.

„A digitális érettség nagyon fontos a vállalkozásoknál” – mutatott rá a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Fekete Tamás kifejtette, hogy az online térben történő ajánlások fontosságára is figyelniük kell a vállalkozásoknak, illetve arra is, hogy a mesterséges intelligencia számára is láthatóvá kell tenniük magukat.

A turisztikai iroda ezt megerősítve a Világgazdasággal közölte, hogy a balatoni vállalkozásoknak

leginkább a digitális kompetencia fejlesztésére és kedvező hitelkonstrukciókra van szükségük,

hogy a kihívásokat leküzdjék és hosszú távon fenntarthatóvá váljanak.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
turizmus

Kimondták, mire kell felkészülniük a balatoni vállalkozásoknak – ezen múlhat a fennmaradásuk

Árbevétel szempontjából sikeres volt a főszezon, igaz, a nyár hullámzóan indult el. A Balatonnál több ezer vállalkozás ad megélhetést a családoknak.
8 perc
kínai autó

Most dől el az európai és a kínai autóipar vérre menő harca: kedden kiderül az igazság, a helyszín Németország – valamiben sokkal erősebb a Nyugat

Elözönlik idén a kínai autógyártók a müncheni autókiállítást.
3 perc
vállalatfelvásárlás

Jutasi Zoltán: egy magyar menedzser, aki az El Caminón tervezte újra a karrierjét

Nem mindennapi történet kötődik Jutasi Zoltán nevéhez, a Navigator Investments alapítója és tulajdonosa a Kávészünet podcastsorozat legújabb adásában beszélt karrierjének fontos állomásairól.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu