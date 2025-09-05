Eladó a Balaton egyik legismertebb villája: világhírű cigányprímásé volt

Eladó az a balatoni villa, amelynek korábban Kis Jancsi egykori cigányprímás volt a tulajdonosa. Az Öreghegyen, Balatonalmádi legpatinásabb részén áll, ahonnan páratlan panoráma nyílik a Balatonra és a Tihanyi-félszigetre. Történelmi villaépületek és szőlőművelő hagyományok teszik igazán különlegessé ezt a helyet, ahol a történelmi miliő és a modern luxus találkozik – írja az Origo.

Eladó egy patinás balatoni villa / Fotó: Botond Horvath / Shutterstock

Több mint 130 éves a különleges balatoni villa

A villa, amelynek vételára 1,43 milliárd forint, Balatonalmádi ékessége, legnagyobb és legjelentősebb nyilvántartott és védett épülete, amelyet 1891-ben építtetett Szalay Mihály veszprémi kanonok. Talán már csak az egyetlen, mely több mint 100 éve áll itt, az Öreghegyen. Uralkodó elemként jelent meg annak idején Almádi tájképében, és bár azóta számos házat építettek körülötte, még mindig kiemelkedik a tájból, a város szinte minden pontjáról ma is jól látható.

1916-ban vásárolta meg a Kis Jancsi néven világhírűvé vált cigányprímás,

aki játszott Franciaországban, Svájcban, Németországban és még Dél-Amerikában is, de kedvelt zenésze volt a budapesti és veszprémi kávéházaknak, nyáron pedig a Balaton-parton szórakoztatta a fürdővendégeket és az egyik balatoni hajó fedélzetén egyszer játszott Blaha Lujzának is. A neves prímás ebbe a balatoni villába vonult vissza 1916-ban és itt hunyt el 1932-ben.

Stílusa a felvidéki reneszánsz pártázatos homlokzatú épületekre emlékeztet. Híres tulajdonosa után a villát a helybéliek azóta Jancsi vagy Kis Jancsi villaként említik.

A felvidéki reneszánsz pártázatos homlokzatú épületei közül kiemelkedő példák az erődítmények (pl. Nedec, Nagyőr, Késmárk), templomtornyok (pl. Szinyei, Szinyei, Maldur, Késmárki, Nagyőri, Ménhárdi) és városi paloták. Ezeken a helyeken a homlokzatok lezárása hangsúlyos, plasztikusan formált, gyakran festett mellvédekkel vagy ivorsoros konzolokkal alátámasztott, ívesen előreugró harangházzal ellátott toronyrésszel jelenik meg, ami a reneszánsz építészet jellegzetes díszítőeleme, különösen a sgrafitto technikával.

