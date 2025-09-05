Deviza
Előre szóltak: háromszor is leáll egy hazai nagybank ebben a hónapban

Háromszor is sor kerül leállásokra a digitális rendszerek fejlesztése miatt az OTP Banknál ebben a hónapban. Ezek tartama alatt a pénzintézet számos szolgáltatása nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető.
VG
2025.09.05, 13:15
Frissítve: 2025.09.05, 13:27

Előre tervezett bankszünnapok lesznek ebben a hónapban az OTP Banknál, amiről a honlapjukon tájékoztatják ügyfeleiket – hívja fel a figyelmet az Origo. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

bankszünnap
Szeptemberben három alkalommal lesz bankszünnap az OTP Banknál / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

Ekkor lesznek bankszünnapok az OTP-nél:

Fejlesztési okokból szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

  • számlatörténet,
  • bankon kívüli devizautalás,
  • egyedi számlakedvezmények lekérdezése,
  • folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • gépkocsinyeremény-betétekhez kapcsolódó funkciók.

Fejlesztési okokból szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • OTPdirekt,
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),
  • a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • Vámpénztári rendszer.

Fenti két napon kívül egy harmadik alkalommal is számítani kell leállásokra a pénzintézetnél, erről itt olvashat bővebben.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

