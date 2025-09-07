Itt a Mol reakciója a Barátság kőolajvezeték elleni negyedik, újabb támadása után

Zavartalan Magyarország felé történő kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken – írja az Index a Moltól származó információk alapján. Mint megírtuk , rövid időn belül immáron negyedik támadást hajtották végre az ukránok a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezeték ellen. Azonban a magyar olajtársaság szerint Magyarország és Szlovákia nem érintett, tehát a támadás nem veszélyezteti az országok kőolajellátását.

Barátság kőolajvezeték: újabb támadás történt a Magyarországról kitiltott Brovdi szerint

Vasárnap Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka, akinek nevéhez kötődnek a korábbi támadások, azt jelentette be, hogy

Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk megyében.

Brovdi a Telegram üzenetküldő csatornán közölte, hogy az olajvezeték átfogó tűzkárokat szenvedett.

Robert Brovdi neve onnan ismert, hogy ő az ukrán hadsereg dróncsapatainak parancsnoka, aki büszkén vállalta, hogy ő irányította az dróntámadást az olajvezeték ellen.

Emiatt a magyar hatóságok kitiltották Magyarországról és a schengeni övezetből.

A Magyarország és Szlovákia számára kulcsfontosságú tranzitvezetéket először márciusban érte ukrán dróntámadás a Barátság kőolajvezeték mérőállomását, akkor Magyarország felé is leállt a szállítás. Később augusztus közepén három dróntámadás is érte a Magyarország kőolajellátásában is rendkívül fontos szerepet játszó kőolajvezeték oroszországi szivattyúállomásait.

Az Európai Unió többi tagállamával ellentétben Szlovákia és Magyarország fenntartja energetikai kapcsolatait Oroszországgal, és ellenzi a Barátság vezetéken keresztüli orosz energiaszállítások leépítését.

Óriási többletkiadást okozna a magyar családoknak, ha nem érkezne orosz gáz és kőolaj Magyarországra

„A rezsiköltségek és az üzemanyagárak jelentős emelkedésével járna, ha nem érkezne orosz gáz és kőolaj Magyarországra” – mondta a Századvég Energia- és Klímapolitikai üzletágvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

A szakértő emlékeztetett, hogy korábban az Európai Bizottság javasolta Magyarország és Szlovákia számára az orosz kőolajról és gázról való leválást, az utóbbi időben pedig Ukrajnában érik sorozatos támadások az előbbit szállító vezetéket. Orosz olaj híján az üzemanyagárak – egy rövid átmeneti időszakot követően, ahol nem zárható ki üzemanyaghiány és nagyon súlyos ellátási problémák – egy új egyensúlyi árba navigálnának, ami literenként 1000 forint fölötti benzin- és dízelárakat jelentene – fejtette ki.