Történelmi beruházást jelentenek be pénteken a nagy magyar vidéki városban: teljes a titkolózás, de már biztos – ezt tudjuk most

„Felkészül Békéscsaba. Holnap egy gazdaságtörténeti jelentőségű beruházást jelentünk be” – írta rövid, de sejtelmes Facebook-bejegyzésében Joó István.

Joó István: felkészül Békéscsaba / Fotó: Joó István Facebook-oldala

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója a poszthoz csatolt fotók tanúsága szerint csütörtökön délelőtt a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren tárgyalt valószínűsíthetően ázsiai befektetőkkel. Azonban további részleteket nem közölt a kormánybiztos.

Békéscsaba lehet Szijjártó Péter sejtelmes utalása?

Múlt héten egy videóüzenetében Szijjártó Péter arról beszélt, hogy a világgazdaság drámai átalakuláson megy keresztül, hiszen az autóipar átalakul, elektromos alapokra helyeződik. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy ebben a folyamatban a kínai és a német vállalatok játsszák a vezető szerepet, és jó hír, hogy ezek a vállalatok Magyarországban találták meg a találkozási pontjaikat, itt működnek a leghatékonyabban.

Szijjártó elmondta, a cél, hogy minél több német és még több kínai cég válassza Magyarországot.

Az elkövetkező hetekben remek hírekkel szolgálhatunk

– jelentette ki a akkor a tárcavezető.

Azonban Szijjártó Péter sem említett semmi konkrétumot, sejtelmesen fogalmazott. A miniszter szavai alapján többen arra gondolhattak, hogy a debreceni BMW-gyár szeptember 26-i átadására célozhatott, de a mai fejlemények alapján könnyen lehet, hogy a Békéscsabához köthető bejelentésre utalt.

Új lendületet kaphatnak a magyar beruházások, a javuló német kilátások is bizakodásra adnak okot

A magyar beruházások alakulását leginkább az európai kereslet hiánya fékezte az elmúlt években – mondta a Világgazdaságnak Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója.

Úgy vélte, hogy a kormány különféle programokkal – hitellehetőségekkel, tanácsadással, digitális átállási támogatásokkal – igyekezett segíteni a cégeket, ám amíg nem volt kereslet a termékekre, addig ezek hatása korlátozott maradt. Most azonban biztató jelek látszanak: a beszerzésimenedzser-indexek javulása, különösen a feldolgozóiparban, arra utal, hogy jövőre már nem kell visszaeséssel számolni.