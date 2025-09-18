A huhogók a fejükhöz kapnak: feketén-fehéren látszik a lesújtó számokból, miért is érdemes felvenni a 3 százalékos hitelt

Nagy a szórás a budapesti bérleti díjak között: a legmagasabb átlagárakat a II. kerületben (485 ezer forint), az V. kerületben (433 ezer forint) és az I. kerületben (366 ezer forint) mérték, a legkedvezőbbeket pedig a X. kerületben (191 ezer forint) és a XV. kerületben (192 ezer forint).

Bérleti piac: egyre drágább a budapesti albérlet / Fotó: Ladóczki Balázs

A vidéki egyetemi városokban az átlagos havi lakbér 192 ezer forint, ami 6 százalékos emelkedés a tavalyi szinthez képest (182 ezer forint). A legdrágábbnak Debrecen számít (269 ezer forint), ezt követi Győr (228 ezer forint), míg a legkedvezőbb átlagok Veszprémben (137 ezer forint) és Miskolcon (167 ezer forint) láthatók. A vidéki átlagárak emelkedését főként Debrecen, Szeged, Pécs és Miskolc húzta, mivel Győrben és Veszprémben enyhe mérséklődés történt.

A trendek alapján a fővárosi és vidéki bérleti piac között nőtt a különbség: míg a 2024-es átlag 50 ezer forint volt, addig 2025-re már 82 ezer forint az eltérés.

Top 5 legdrágább albérleti lokáció (2025)

1. Budapest II. kerület – 485 ezer forint

2. Budapest V. kerület – 433 ezer forint

3. Budapest I. kerület – 366 ezer forint

4. Budapest III. kerület – 328 ezer forint

5. Budapest XI. kerület – 290 ezer forint

Top 5 legolcsóbb albérleti lokáció (2025)

1. Veszprém – 137 ezer forint

2. Budapest XX. kerület – 160 ezer forint

3. Nyíregyháza – 165 ezer forint

4. Miskolc – 167 ezer forint

5. Székesfehérvár – 174 ezer forint

A budapesti bérleti piac tovább erősödött, különösen a belső kerületekben, ahol folyamatosan nő a kereslet a prémiumminőségű, rövid távú kiadásra is alkalmas lakások iránt. Vidéken eközben vegyesebb képet látunk: Debrecenben, Szegeden, Pécsen és Miskolcon számottevő emelkedés tapasztalható, míg Győrben és Veszprémben inkább stagnálás vagy mérséklődés figyelhető meg

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Ezért jó az Otthon Start program

Az Otthon Start program 3 százalékos kedvezményes hitele felforgathatja az albérletpiacot. A törlesztőrészlet egyszerűen alacsonyabb lesz, mint a legtöbb egyetemvárosban a bérlet, ami a vásárlás felé terelheti a fiatalokat. Ráadásul a program az elsőlakás-vásárlókat támogatja, így a 3 százalékos hitel nagyobb arányban elérhető az egyetemet kezdő fiataloknak, mint az iparban dolgozóknak.

Otthon Start: már most ádáz küzdelmet folytatnak a bankok az ügyfelekért Bár még több mint két hét hátra van az Otthon Start program elindulásáig, a bankok legnagyobb része már fogad előregisztrációt, és több szolgáltató kalkulátorral is segíti az új támogatott hitel után érdeklődőket. A bankok igyekezete nem meglepő: a kedvezményes, évi 3 százalékos kamat mellett elérhető hitel iránt már a kezdetektől erős az előzetes érdeklődés, amelyet próbálnak minden eszközzel kiszolgálni a pénzügyi szolgáltatók. A legtöbb bank kalkulátorokkal és önálló aloldalakkal is várja az Otthon Start program leendő igénylőit.

A fix 3 százalékos hitel, az Otthon Start program első lakás vásárlását segítő lehetősége szeptembertől igényelhető, és nincs is sok dolga annak, aki szeretné felvenni. Orbán Viktor miniszterelnök egy a Facebookra feltöltött videóban mutatta be, mennyire egyszerű is az igénylés. A felvétel egy a program kedvezményezettjének számító fiatal szemszögéből mutatja be a történteket, aki hosszas vívódás után inkább úgy dönt, hogy mégsem fizet 250 ezer forintot az albérletért, és a bérleti szerződés aláírása helyett inkább a bankba megy, ahol gyors ügyintézés után inkább saját lakást vásárol. Az ingatlan vásárlását támogató lehetőség keretében biztosan nem fog havi 250 ezer forintot fizetni a lakhatásért, hiszen a törlesztőrészlet maximális, 50 millió forintos felvett összeg esetén is alacsonyabb ennél.