Átrajzolódott Magyarország ipari térképe: keleten emelkednek fel az új pólusok

A 2010–2025 közötti időszak a magyar gazdaságtörténet egyik legsikeresebb periódusának tekinthető. A beruházások vonatkozásában a nyugat–kelet különbségek mérséklődtek, a hagyományos autógyártást háttérbe szorította az elektromosautó-ipar, és új termelési pólusok emelkedtek fel Kelet- és Dél-Magyarországon.
2025.09.11, 21:29

2010 után Magyarországon jelentős átalakulás ment végbe a külföldi működő tőke és a hazai beruházások térbeli szerkezetében. A nyugat-magyarországi autóipari központok – Győr, Esztergom, Székesfehérvár – logisztikai előnyei és ipari hagyományai továbbra is meghatározók maradtak. Ám a kormány foglalkoztatáspolitikája és keleti nyitás stratégiája, illetve az infrastruktúra-fejlesztések a 2010-es évtized derekára fokozatosan előkészítették a terepet a keleti országrész felzárkózásához.

Beruházások FILE PHOTO: A worker attaches a part to a Mercedes-Maybach car on a production line of "Factory 56" in Sindelfingen(autó, munkás, kocsi, autók, autógyár, gdp, gyár, gyári munkás, mercedes gyár)
A hagyományos német gyártók mellett a kínai beruházások is látványosan felértékelődtek. / Fotó: Wolfgang Rattay / Reuters

Fokozatosan a keleti országrész is a beruházások célpontjává válik

2015-től új befektetési hullám indult: a német autógyártók mellett egyre hangsúlyosabb szerepet kaptak a dél-koreai és kínai vállalatok. Az elektromosautó-gyártás előretörése alapjaiban alakította át az ipar szerkezetét. Az Audi Győrben, a Mercedes Kecskeméten, a BMW Debrecenben tért át kizárólag az elektromos autók gyártására, miközben megjelentek az első nagy akkumulátorgyárak is – a Samsung SDI, az SK On és később a kínai CATL óriásvállalatai. Debrecen mellett Szeged és Miskolc is fokozatosan a multinacionális vállalatok beruházási célpontjává vált, s ezzel az évtized végére új ipari pólusok emelkedtek fel az ország keleti és déli részén is.

A 2020-as évek elejére a kínai befektetések látványosan felértékelődtek: a CATL Debrecenben, a BYD Szegeden kezdett európai bázis építésébe. A fönt vázolt folyamatok eredményeként mérséklődtek a különbségek az ország keleti és nyugati fele között. 2023-ban például Hajdú-Bihar vármegye megelőzte Fejért az egy főre jutó beruházások értékében.

Ez az időszak a magyar gazdaságtörténet egyik legsikeresebb befektetési periódusaként értékelhető: 

  • nemcsak mennyiségi növekedést hozott, 
  • hanem minőségi szerkezetváltást is, amely tartósan átformálta az ország beruházási térképét, illetve
  • kiegyenlítettebbé tette az ipari egységek eloszlását az országban.

    A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

 

