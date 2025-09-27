Lopásgátlót kaphattak a Lidl bevásárlókocsijai

Meghökkentő hozzászóláslánc alakult ki a Reddit egyik fórumán a Lidl új bevásárlókocsijairól, pontosabban a kocsik új kerekeiről – írja az Origo, hozzátéve, hogy ezekről egyelőre talán jobb feltételes módban beszélni, tekintve, hogy a Lidl Magyarország egyelőre nem közölt arról információkat, hogy cserélné a bevásárlókocsik kerekeit. Ám a nagyszámú felhasználói hozzászólások alapján azonban vélhetően erről lehet szó. A diszkontlánc így próbál védekezni a bevásárlókocsik eltulajdonítása ellen.

Újít a Lidl a bevásárlókocsiknál

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ráunhatott a Lidl a bevásárlókocsi-veszteségre

A lap a nagyszámú felhasználói hozzászólások alapján azonban vélhetően arról lehet szó, hogy a diszkontlácnál megelégelték, hogy egyes vásárlók alighanem az áruháztól messze gurítják a bevásárókocsikat, amiket aztán nem visznek vissza, és most egy automatikus blokkolásos megoldással védekeznének a jelenség ellen.

Alighanem sokak számára ismerős a legváratlanabb helyeken felbukkanó, „tájidegen” gurulós bevásárlókocsik látványa. Egy lakótelepi játszótér közelében, egy bevásárlóközpont parkolóházának kijáratánál szomorkodó, magányos bevásárlókocsik általában félreérthetetlenül jelzik, hogy a közelben szuper- vagy hipermarket működik, s valószínűleg az egyik vásárló már nem vette magának a fáradtságot, hogy lakásától vagy autójától visszatolja a kocsit az üzlethez – ami egyébként éppúgy az üzlet vagy üzletlánc tulajdona, mint például a bolt berendezési tárgyai.

A lap gyors felmérésének eredménye szerint

nagyméretű gurulós bevásárlókocsikat darabonként 30 ezer forintnál olcsóbban beszerezni nem könnyű mutatvány, de kialakítástól és egyéb paraméterektől függően valójában ennél drágább darabokról van szó.

Ha pedig a bevásárlókocsi nem kerül vissza az üzletbe, az a cég kára.

Arról nem is beszélve, ha esetleg kifizetetlen árucikket is sikerül azzal kijuttatni a boltból a „becsipogó” biztonsági kapukon való áthaladás ellenére.

Alighanem ebből lehet elege a Lidlnek, és a jelek szerint elkezdte lopásgátló kerekekkel felszerelni a bevásárlókocsikat (például olyanokkal, mint amilyenek e cég kínálatában találhatók).

