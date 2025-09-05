Deviza
Debreceni BMW-gyár: egyetlen nap alatt 250 embert vettek fel – indul a második műszak, van még szabad állás

Közel 250 új dolgozó állt munkába egyetlen napon a debreceni BMW-gyárban. A létesítmény rendkívül fontos a német autógyártónak.
VG
2025.09.05, 21:27
Frissítve: 2025.09.05, 21:30

Közel kétszázötven új dolgozó állt munkába egyetlen napon a debreceni BMW-gyárban. A létszámnövekedés a gyárban azért történt, mert hamarosan indul a második műszak az üzemben – írja a Dehír.

BMW brand logo on the hood of a car
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Emellett az üzemben duális szakképzési program is működik, amelyhez 2025 szeptember elején újabb száz diák csatlakozott. A gyárban jelenleg több ezren dolgoznak és  idén további bővülést terveznek, amikor megkezdik a tisztán elektromos Neue Klasse modellek sorozatgyártását.

A létesítmény rendkívül fontos a német autógyártónak: a Debrecen mellett magasodó, ezer méter hosszú csarnokkolosszus, a két év alatt a semmiből felhúzott BMW-gyár képével indítja terjedelmes cikkét a német Spiegel, amelyben azt vázolják, hogy a német autóóriás és a német autóipar számára mennyire fontos lesz az üzemben zajló gyártás. 

Oliver Zipse, a vállalat vezérigazgatója úgy fogalmaz: „A helyzet komoly – minden tekintetben. Az iparunkban szelekció jön. A gyenge kiesik.” Debrecenben a BMW az itt készülő iX3 modellek révén nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy újradefiniálja az autót.

Ugyan az iparágban ez elképzelhetetlen, de mindent a Neue Klasse modellcsoportra tettek fel. 

A reménykedés nagy, de egyszer már megégették magukat, 2013-ban, amikor bemutatták az i3 elektromos autót: a karbon karosszéria, a futurisztikus belső tér, a radikális koncepció a vásárlóknak túl idegen volt, rétegmodell maradt, elriasztotta a konzervatív vevőket, akik azt szerették, ha a világításkapcsoló ott van, ahol mindig is volt.

Ráadásul magyar vonatkozása is van a modellnek, ugyanis az iX3 lehet az első, ami a BMW debreceni gyárában készül majd. Éves szinten 150 ezer iX3 legyártása a cél a német márka magyarországi gyárában, ahol egyébként csak elektromos autókat gyártanak majd.

A BMW zöldáramot is fog termelni, várhatóan elsősorban saját célra. A BMW Manufacturing Hungary Kft. – bizonyos feltételekkel – kiserőmű létesítésére és a villamos energia termelésére vonatkozó összevont engedélyt kapott a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól.

