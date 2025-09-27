Ez különös: egyre több az ázsiai bolt Magyarországon, megnyílt egy újabb a nagy budapesti plázában – szinte ugyanaz a nevük

Magyarországon, ezen belül különösen Budapesten egyre több ázsiai élelmiszerüzlet nyílik meg, és itt nem csak „kínai boltokra”, hanem koreai, thai, japán jellegű, általában kényelmi vagy félkész ételeket kínáló üzletekre lehet gondolni. Lapunk is beszámolt a QQ Express nevű, egyelőre két bolttal rendelkező hálózatról, melynek kínálatában elsősorban az ázsiai élelmiszerek, gyorsételek, snackek találhatók meg, így a kínálat jellege alapján elsősorban ezen szortiment mentén próbálhat versenyezni más kisbolthálózatokkal. Az Origo cikke szerint a napokban a Köki Terminálban megnyílt ázsiai bolt az elnevezése alapján érdemelhet figyelmet.

Új, főként ázsiai kényelmi ételeket kínáló bolt nyílt meg Family Market néven – a névválasztás véletlen, nincs köze a kecskeméti magyar vállalathoz / Fotó: Freepik (képünk illusztráció)

Trendet rajzol ki a kisboltok elnevezése

A lap cikke szerint – bár ezt pontos statisztikákkal nehéz alátámasztani –, ha megnézzük az ázsiai jellegű élelmiszereket kínáló kisboltokat, feltűnhet, hogy több nevében szerepel a „Family” („család”), barátságosságot sugalló kifejezés. Ráadásul ezen boltokból egyre több van, az Origo csak Budapesten 15 ilyet azonosított, bár azok nem mindegyike ázsiai kötődésű.

Mindez azért érdemel figyelmet, mert feltehető a kérdés, hogy a több „Family” nevű, ázsiai jellegű üzlet pusztán névválasztása alapján – tehát a lokációt, a termékkínálatot, árakat, vásárlói élményt stb. figyelmen kívül hagyva – jelent-e valós konkurenciát vagy érdeksérelmet más, például magyar piaci szereplőknek. Feltételezhetően a bolt üzemeltetői nem tudatosan erre reflektálva, hanem az imént vázolt trendhez igazodva választották ezt a nevet üzletük nevéül. Az Origo ennek kapcsán megkereste a kecskeméti, magyar családi tulajdonú Family Market Kft.-t, mely kis- és nagykereskedéssel egyaránt foglalkozik, de a vállalat nem kívánt nyilatkozni.

Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal tavaly év végi adatai szerint az „Élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes” kategóriában összesen 31 682 kiskereskedelmi egységet tartottak nyilván.

Azt ugyanakkor nehéz megállapítani, hogy ezek között mennyi az ázsiai kötődésű boltok száma, ezekre pl. cégalapítási adatokból lehet következtetni, de külön nyilvántartás ezekre vonatkozóan nem áll rendelkezésre. Számuk becslések alapján ezres nagyságrendű lehet.

