Új üzletet nyit az egyik legnépszerűbb boltlánc Budapesten – ez várja a vásárlókat

Kiderült, melyik kerületben nyit új üzletet az egyik legnépszerűbb élelmiszerlánc. A Penny új boltja nyitási akciókkal várja a vásárolókat.
Zováthi Domokos
2025.09.04., 10:45

Szeptember 4-én, Budapest XV. kerületében, a Nyírpalota úton megnyitotta legújabb boltját a Penny Magyarország – közölte a vállalat.

Penny bolt boltlánc üzlet
Új boltot nyit a Penny / Fotó: ANDRAPETI

Közölték, hogy az új egység amellett, hogy modern környezetben várja a vásárlókat, a fenntarthatósági fejlesztésekben is tovább erősíti a vállalat környezetvédelmi célkitűzéseit. Az üzletben energiatakarékos

  • hűtési
  • és fűtési

technológia, LED világítási megoldások és zárható hűtők segítik a környezettudatos működést.

Az üzlet 12 fő munkatársnak biztosít stabil munkahelyet, ezzel is hozzájárulva a helyi munkahelyteremtéshez.

Akciókkal nyit az új bolt

A nyitás alkalmából a Penny különleges akciókkal és meglepetésekkel készül. Amellett, hogy több olyan, a mindennapokhoz szükséges higiéniai szer és élelmiszer, mint az olaj, a tejföl, a felvágottak, a mosószer vagy az öblítő ára most még kedvezőbb, nyereményjáték és nyitási ajándék is várja a vásárlókat.

Nyitási ajándék: szeptember 4. és 6. között az első 2000 vásárló újrahasznosított bevásárlótáskát kap ajándékba.

Az üzletlánc jelenleg 241 üzletet, 3 logisztikai központot üzemeltet és több mint 5000 munkatársat foglalkoztat. Hangsúlyozták, a Penny kiemelt hangsúlyt fektet a magyar beszállítókkal való szoros kereskedelmi kapcsolatokra.

Döntött a Magyarországon is működő nagy boltlánc: nem lesz többé házhoz szállítás – erre jobb felkészülniük a vásárlóknak

A Penny megszünteti online élelmiszer-házhozszállítási szolgáltatását Németországban, mivel visszaesett a vásárlói érdeklődés. Arról egyelőre nem érkezett hír, hogy a cég más országban is hasonló lépésre készülne.

