Új üzletet nyit az egyik legnépszerűbb boltlánc Budapesten – ez várja a vásárlókat

Szeptember 4-én, Budapest XV. kerületében, a Nyírpalota úton megnyitotta legújabb boltját a Penny Magyarország – közölte a vállalat.
Közölték, hogy az új egység amellett, hogy modern környezetben várja a vásárlókat, a fenntarthatósági fejlesztésekben is tovább erősíti a vállalat környezetvédelmi célkitűzéseit. Az üzletben energiatakarékos
technológia, LED világítási megoldások és zárható hűtők segítik a környezettudatos működést.
Az üzlet 12 fő munkatársnak biztosít stabil munkahelyet, ezzel is hozzájárulva a helyi munkahelyteremtéshez.
A nyitás alkalmából a Penny különleges akciókkal és meglepetésekkel készül. Amellett, hogy több olyan, a mindennapokhoz szükséges higiéniai szer és élelmiszer, mint az olaj, a tejföl, a felvágottak, a mosószer vagy az öblítő ára most még kedvezőbb, nyereményjáték és nyitási ajándék is várja a vásárlókat.
Nyitási ajándék: szeptember 4. és 6. között az első 2000 vásárló újrahasznosított bevásárlótáskát kap ajándékba.
Az üzletlánc jelenleg 241 üzletet, 3 logisztikai központot üzemeltet és több mint 5000 munkatársat foglalkoztat. Hangsúlyozták, a Penny kiemelt hangsúlyt fektet a magyar beszállítókkal való szoros kereskedelmi kapcsolatokra.
