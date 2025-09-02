Deviza
Miskolc
Robert Bosch
ipar

Hivatalos: Magyarországra költözik át Németországból az egyik legnagyobb német multi, ebbe a nagyvárosba hozza a termelését – óriási meglepetés

Igazak voltak a pletykák, a bezárt német üzemek termelése tényleg Magyarországra költözik. A Bosch Miskolcon bővíti a termelését.
VG
2025.09.02, 20:38
Frissítve: 2025.09.02, 20:52

A német Robert Bosch nehéz helyzetben van, a fokozódó verseny miatt egyre kevésbé képes Németországban fenntartani a termelését, így tavasszal a sebnitzi és a leinfeldeni gyár bezárásáról döntött, mondván máshol – például Magyarországon – költséghatékonyabb a termelés.

A Bosch számára Miskolc egye fontosabb/Fotó: Vajda János / MTI 

Ezért költözik Miskolcra a Bosch

A német óriáscég akkor 2026 végéig tervezte fokozatosan leállítani a termelést a két néme tüzemben, ami több mint 500 alkalmazottat érint. Sebnitzben a Power Tools divízió elektromos szerszámait, kerti szerszámokat, tartozékokat és méréstechnikát gyártanak, amiről a cég nem kívánt lemondani, ezért a nemzetközi gyártóhálózaton belül, már meglévő üzemekben folytathatják a termelést. A Minap kérdésére pedig a vállalat megerősítette, hogy 

a két telephely termékeit a jövőben a vállalat meglévő termelési helyszínein fogják gyártani, többek között Miskolcon.

A cégcsoport Power Tools üzletága a válasz szerint valóban megszünteti a termelést fokozatosan a két németországi gyárban 2026 végéig, miután számos alternatív megvizsgáltak. Ám miután nem sikerült a telephelyek további működésére életképes üzleti modellt találni, képbe került Miskolc, ahol már dolgoznak a bővülésen.

A Bosch Miskolcon idén februárban adta át regionális jelentőségű logisztikai bázisát. A gigantikus, közel 100 ezer négyzetméteres csarnok előzetes kivitelezési munkái még 2021-ben kezdődtek, és a Robert Bosch Power Tool Kft. több mint 54 milliárd forint értékű beruházásából építette meg. A hivatalos átadáson Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: mostantól kezdve minden olyan Bosch-termék, amit keletre szállítanak, az innen indul útra, a bővítés egyik oka pedig a miskolci kapacitások és termelékenység komoly mértékű emelkedése volt.

