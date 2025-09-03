Újra lezárhatják a belváros nagy szeletét — megújul a 83-as troli áramellátása

A tervezett beruházás az Orczy tér és a Népliget metróállomás térségében valósulhat meg, és új felsővezeték-szakaszok kiépítése mellett több kapcsolódó felújítási munkát is magában foglal. A projekt célja a 83-as trolibusz közlekedésének megbízhatóbbá és hatékonyabbá tétele, valamint a hálózat jövőbeni bővítésének előkészítése — közölte a Magyarbusz.info.

Első ütem

A beruházás első üteme a Kálvária tér és a Népliget metróállomás közötti trolibusz-felsővezeték kiépítésére irányul, ami alapvetően átalakítja a 83-as vonal mai infrastruktúráját. A nyomvonal áttervezése révén megszűnik a Csobánc utcai hurokforduló, a trolibuszok a Baross utcán egyenesen továbbvezetve érik el az Orczy teret, ahol új forduló épül. Innen a járművek a meglévő vonalon közlekednek vissza a belváros irányába. A kivitelezés kiterjed a Kálvária tér–Diószegi Sámuel utca–Elnök utca–Bláthy Ottó utca–Népliget közötti teljes hálózatszakaszra, ami lehetővé teszi, hogy megszűnjön a vonalon eddig alkalmazott önjáró, akkumulátoros üzem.

A trolibusz vonalán a közterületek is megújulnak

Az építkezés során több mint 9691 méter új munkavezeték kerül kiépítésre, amelyhez 152 tartóoszlopot állítanak fel. A projekt része a közterületi infrastruktúra rendezése is, a Magyarok Nagyasszonya téren új, negatív öbölben kialakított megálló épül a Győrffy István utca előtti szakaszon, míg a Szenes Iván téri megállóhelyet áthelyezik az Elnök utca felé, szintén öbölben történő kialakítással. Az oszlopok mellett az alapzatokat is megújítják, emellett 78 darab közvilágítási lámpatestet és tartozékot cserélnek le az egységes utcakép kialakítása érdekében. A gyalogátkelőknél önálló közvilágítási oszlopok is épülhetnek, továbbá a jelzőlámpás csomópontok – köztük az Orczy út–Elnök utca és az Üllői út–Könyves Kálmán körút kereszteződései – átépítésre kerülnek.

Következő lépés

A projekt második fő eleme az energiaellátó háttérrendszer korszerűsítése, amely a Baross utcai és a Népligetnél található áramátalakító állomások teljes felújítását és kapacitásbővítését foglalja magában. Ezek az állomások biztosítják a trolibuszhálózat számára a szükséges egyenáramú energiaellátást, így állapotuk és teljesítőképességük közvetlenül befolyásolja a vonalak üzembiztonságát. A 83-as viszonylat bővítése következtében növekvő energiaigény indokolja a meglévő berendezések korszerűsítését, mivel ezek a jelenlegi állapotukban már nem képesek megfelelő biztonsági tartalék mellett kiszolgálni a megnövekedett járműforgalmat.