Veszélyes vegyületek a gyerekeknek szánt termékekben: zéró toleranciát sürgetnek a fogyasztóvédők

A Tudatos Vásárlók 19 cumi biztonságosságát vizsgálták laboratóriumi körülmények között, nemzetközi fogyasztói szervezetekkel közösen. A vizsgálat azt mutatta: 19-ből 5 termék veszélyeztetheti a babák egészségét. Ráadásul az eredmények értékelése közben egy megdöbbentő szabályozási kiskapura is fény derült – számolt be az Origo.

A vizsgált cumik egy része hormonkárosító anyagokat tartalmazott / Fotó: Shutterstock

Ezt az eredményt mutatta a cumik vizsgálata

Az Origo azt írja: a Tudatos Vásárlók Egyesületének tesztjében a legnépszerűbb cumimárkák mellett

NUK, Chicco, dm Babylove, Rossmann Babydream, Tommee Tippee, MAM, Philips Avent és kevésbé ismert termékeket is vizsgáltak.

A cumikat mechanikai szempontból és összetétel szerint is ellenőrizték.

Megdöbbentő eredmények születtek:

A 19 cumiból négyben hormonkárosító vegyület, biszfenol A (BPA) jelenlétét mutatták ki. Több esetben BPA-mentesként árult cumiban is volt BPA. Négy cumi súlyos egészségkárosodást okozhat, egy pedig fulladásveszélyes is.

