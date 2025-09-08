Veszélyes vegyületek a gyerekeknek szánt termékekben: zéró toleranciát sürgetnek a fogyasztóvédők

A Tudatos Vásárlók 19 cumi biztonságosságát vizsgálták laboratóriumi körülmények között, nemzetközi fogyasztói szervezetekkel közösen. A vizsgálat azt mutatta: 19-ből 5 termék veszélyeztetheti a babák egészségét. Ráadásul az eredmények értékelése közben egy megdöbbentő szabályozási kiskapura is fény derült – számolt be az Origo.
Az Origo azt írja: a Tudatos Vásárlók Egyesületének tesztjében a legnépszerűbb cumimárkák mellett
A cumikat mechanikai szempontból és összetétel szerint is ellenőrizték.
Megdöbbentő eredmények születtek:
A 19 cumiból négyben hormonkárosító vegyület, biszfenol A (BPA) jelenlétét mutatták ki. Több esetben BPA-mentesként árult cumiban is volt BPA. Négy cumi súlyos egészségkárosodást okozhat, egy pedig fulladásveszélyes is.
A teszt további eredményeiről az Origón olvashatnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.