Deviza
EUR/HUF393.24 +0.12% USD/HUF335.01 -0.1% GBP/HUF453.31 +0.18% CHF/HUF421.59 +0.46% PLN/HUF92.58 +0.26% RON/HUF77.51 +0.13% CZK/HUF16.14 +0.23% EUR/HUF393.24 +0.12% USD/HUF335.01 -0.1% GBP/HUF453.31 +0.18% CHF/HUF421.59 +0.46% PLN/HUF92.58 +0.26% RON/HUF77.51 +0.13% CZK/HUF16.14 +0.23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,973.66 -0.2% MTELEKOM1,882 -0.84% MOL2,880 -0.69% OTP29,940 -0.53% RICHTER10,380 +1.07% OPUS559 +0.18% ANY7,700 -1.28% AUTOWALLIS157 -2.48% WABERERS5,160 +0.78% BUMIX9,337.01 +0.47% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,176.72 +0.76% BUX102,973.66 -0.2% MTELEKOM1,882 -0.84% MOL2,880 -0.69% OTP29,940 -0.53% RICHTER10,380 +1.07% OPUS559 +0.18% ANY7,700 -1.28% AUTOWALLIS157 -2.48% WABERERS5,160 +0.78% BUMIX9,337.01 +0.47% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,176.72 +0.76%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fogyasztóvédelem
Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE)
biszfenol

Veszélyes vegyületek a gyerekeknek szánt termékekben: zéró toleranciát sürgetnek a fogyasztóvédők

Sokkoló eredménnyel zárult nemrégiben egy nemzetközi kutatás, amelyben magyar szakemberek is közreműködtek. A fogyasztóvédők tizenkilenc népszerű márka cumijainak károsanyag-tartalmát vizsgálták, és hormonkárosító biszfenol vegyületeket találtak a gyerekeknek szánt termékekben.
VG
2025.09.08, 17:45

A Tudatos Vásárlók 19 cumi biztonságosságát vizsgálták laboratóriumi körülmények között, nemzetközi fogyasztói szervezetekkel közösen. A vizsgálat azt mutatta: 19-ből 5 termék veszélyeztetheti a babák egészségét. Ráadásul az eredmények értékelése közben egy megdöbbentő szabályozási kiskapura is fény derült – számolt be az Origo.

cumi biszfenol
 A vizsgált cumik egy része hormonkárosító anyagokat tartalmazott / Fotó: Shutterstock

Ezt az eredményt mutatta a cumik vizsgálata

Az Origo azt írja: a Tudatos Vásárlók Egyesületének tesztjében a legnépszerűbb cumimárkák mellett 

  • NUK, Chicco, dm Babylove, Rossmann Babydream, Tommee Tippee, MAM, Philips Avent és kevésbé ismert termékeket is vizsgáltak. 

A cumikat mechanikai szempontból és összetétel szerint is ellenőrizték.

Megdöbbentő eredmények születtek:

A 19 cumiból négyben hormonkárosító vegyület, biszfenol A (BPA) jelenlétét mutatták ki. Több esetben BPA-mentesként árult cumiban is volt BPA. Négy cumi súlyos egészségkárosodást okozhat, egy pedig fulladásveszélyes is.

A teszt további eredményeiről az Origón olvashatnak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu