BMW
debrecen
autógyár

Szijjártó Péter sorolni is alig tudta, annyi beruházás pörög itthon – eddig nem hallott dolgot árul el a hazai akkumulátorgyárakról a külügyér

Egy új korszak kezdődött el, amikor ünnepélyesen átadták a BMW-gyárat, elindul az iX3 elektromos autók gyártása. Debrecen felkerült a német autógyártás legfontosabb központjainak térképére, amelyről a külgazdasági- és külügyminiszter, Szijjártó Péter is nyilatkozott egy interjúban.
VG
2025.09.29., 19:03
Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A német óriáscég 2025. szeptember 26-án, ünnepélyes keretek között megnyitotta egyedülálló gyárát Debrecenben. Az eseményen részt vett többek között Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Az átadót követően a HAON készített interjút Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszterrel az elektromos autózás jövőjéről és Debrecen jelentőségéről.

autó, Debrecen, elektromos autó, BMW, központ
A debreceni BMW központ megnyitója után Szijjártó Péter nyilatkozott / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Ünnepélyes átadó és páratlan lehetőség az autógyártásban

A világ egyik legjelentősebb autómárkája indítja meg új modelljének sorozatgyártását a debreceni BMW-gyárban. Ráadásul az autóipari technológiai forradalom fontos mérföldkövéhez is értünk ma, hiszen a BMW a tisztán elektromos alapra épülő új autóit kizárólag itt, Debrecenben fogja gyártani – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Kiemelte, a BMW elektromos autóiparra való átállási stratégiájában kiemelt fontosságú helyszín a hajdú-bihari vármegyeszékhely.

A tervezettnél nagyobb lendületet vehet a BMW iX3 modelljeinek sorozatgyártása

A külügyminiszter felidézte, a müncheni autóshow egyik nagy sztárja is a BMW debreceni gyárában immár sorozatgyártásba került iX3 volt.  

Ami a debreceni gyárat illeti: már most látni, hogy az eredetileg tervezett termelésfelfutás sokkal gyorsabb lesz. Nagyon magas az érdeklődés a BMW iX3 autókra

– emelte ki.

Az autóeladások az elmúlt években tapasztalható visszaesésével kapcsolatban Szijjártó Péter rámutatott, hogy az autóipart ciklikusság jellemzi, ami akkor érzékelhető igazán, amikor olyan nagy változás történik, mint most az elektromobilitásra való átállás.

Orbán Viktor Debrecenről: szükség van egy igazi, nagy, komoly vidéki, mondjuk úgy: fővárosra

Az autóipar termelési értékei nyár végére – a tavalyihoz képest – már 1,7 százalékkal nőtt Magyarországon. Jó eséllyel idén újabb termelési rekord lehet. Tavaly 13 ezer milliárd forint fölött volt a magyarországi termelési érték, ezt idén meghaladhatjuk – mutatott rá. Hozzátette, ez tovább fog növekedni, hiszen Szeptember 26-án megnyitotta kapuit a BMW-gyár Debrecenben.

Néhány hónapon belül a Mercedes beüzemeli legnagyobb európai gyárát Kecskeméten. A BYD gyára épül Szegeden. A győri Audi termelési rekordokat dönt. A Suzuki nemrég fejezett be egy termelés-technológiai beruházást Esztergomban. A szentgotthárdi Stellantisnál rekordmegrendelések vannak.

Debrecen az európai elektromos autóipar fellegvára

Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarországon Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályai vannak ma érvényben és a hatóságok a lehető legszigorúbban lépnek fel azokkal szemben, akik nem tartják be ezeket a szabályokat. A külügyminiszter üdvözölte a tényt, hogy 

ezeket az akkumulátorgyárakat sok nyugat-európai ország szerette volna megszerezni magának, 

így az elektromos autók jövője ezer szállal fog már kötődni Debrecenhez, amiért, az elektromos autókhoz elengedhetetlenek a Debrecenben legyártott akkumulátorok.

Szijjártó Péter sorolni is alig tudta, annyi beruházás pörög itthon – eddig nem hallott dolgot árul el a hazai akkumulátorgyárakról a külügyér

A jövő német autóit Debrecenben gyártják.
Berobbant az új DeepSeek-modell, mutatjuk, hogy miben jobb a riválisoknál

A DeepSeek nagyon gyorsan az MI-chatbotok éllovasa lehet.
Trump tombol és újabb vámokat jelentett be, elege van abból, hogy meglopják Amerikát

Bár Hollywood hagyományosan inkább a demokraták pártján van, az elnök vámokkal védené az amerikai filmgyártást.

