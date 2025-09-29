Szijjártó Péter sorolni is alig tudta, annyi beruházás pörög itthon – eddig nem hallott dolgot árul el a hazai akkumulátorgyárakról a külügyér

A német óriáscég 2025. szeptember 26-án, ünnepélyes keretek között megnyitotta egyedülálló gyárát Debrecenben. Az eseményen részt vett többek között Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Az átadót követően a HAON készített interjút Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszterrel az elektromos autózás jövőjéről és Debrecen jelentőségéről.

A debreceni BMW központ megnyitója után Szijjártó Péter nyilatkozott / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Ünnepélyes átadó és páratlan lehetőség az autógyártásban

A világ egyik legjelentősebb autómárkája indítja meg új modelljének sorozatgyártását a debreceni BMW-gyárban. Ráadásul az autóipari technológiai forradalom fontos mérföldkövéhez is értünk ma, hiszen a BMW a tisztán elektromos alapra épülő új autóit kizárólag itt, Debrecenben fogja gyártani – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Kiemelte, a BMW elektromos autóiparra való átállási stratégiájában kiemelt fontosságú helyszín a hajdú-bihari vármegyeszékhely.

A tervezettnél nagyobb lendületet vehet a BMW iX3 modelljeinek sorozatgyártása

A külügyminiszter felidézte, a müncheni autóshow egyik nagy sztárja is a BMW debreceni gyárában immár sorozatgyártásba került iX3 volt.

Ami a debreceni gyárat illeti: már most látni, hogy az eredetileg tervezett termelésfelfutás sokkal gyorsabb lesz. Nagyon magas az érdeklődés a BMW iX3 autókra

– emelte ki.

Az autóeladások az elmúlt években tapasztalható visszaesésével kapcsolatban Szijjártó Péter rámutatott, hogy az autóipart ciklikusság jellemzi, ami akkor érzékelhető igazán, amikor olyan nagy változás történik, mint most az elektromobilitásra való átállás.

Az autóipar termelési értékei nyár végére – a tavalyihoz képest – már 1,7 százalékkal nőtt Magyarországon. Jó eséllyel idén újabb termelési rekord lehet. Tavaly 13 ezer milliárd forint fölött volt a magyarországi termelési érték, ezt idén meghaladhatjuk – mutatott rá. Hozzátette, ez tovább fog növekedni, hiszen Szeptember 26-án megnyitotta kapuit a BMW-gyár Debrecenben.