Senki nem vette észre: miközben Orbán Viktor átadta a debreceni BMW-gyárat, elárult egy újabb korszakos beruházást – megépítik a régió legnagyobb repülőterét

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a debreceni BMW-gyár átadóján tett bejelentése új lendületet ad a térség gazdaságának: a debreceni repülőtér fejlesztése megkezdődik. A projekt nemcsak a város, hanem a régió nemzetközi kapcsolatrendszerét is erősítheti, jelentősen bővítve a turizmus és az üzleti utazások lehetőségeit.

Orbán Viktor bejelentése szerint hamarosan megkezdődik a debreceni repülőtér bővítése, amely rengeteg új munkahelyet teremtene, miközben a nemzetközi járatokkal globális szintre emelné a várost / Fotó: Mediaworks

A Debreceni Nemzetközi Repülőtér fejlesztése régóta a kormány stratégiai céljai között szerepel. Orbán Viktor pénteki beszédében hangsúlyozta, hogy a beruházás hamarosan elindul. Egészen pontosan úgy fogalmazott (ez az alábbi beszédében 9:45-kor hangzik el), hogy

jön a debreceni repülőtér bővítése is.

Ez tovább segítheti új munkahelyek létrejöttét és újabb gazdasági lehetőségeket teremthet a cívisvárosban és környékén. A projekt célja, hogy Debrecen ne csak a belföldi, hanem a nemzetközi légi közlekedésben is kiemelkedő szereplővé váljon.

A korábban megismert tervek szerint a fejlesztés első ütemében a futópálya meghosszabbítása és korszerűsítése történik meg, ami lehetővé teszi a nagyobb kapacitású repülőgépek fogadását. A terminál bővítése és a logisztikai infrastruktúra fejlesztése szintén prioritás, mivel egyszerre akarják növelni

az utasforgalmat, amely a helyi turizmust is fellendítené,

és a teherszállítást, amely tovább növelné Debrecen szerepét a globális ellátási láncokban.

Györke Ernő, a repülőtér üzemeltetője egy 2024-es interjúban a Világgazdaságnak leszögezte: a cél az, hogy az éves utasszám elérje az egymillió főt, ami a régió gazdasági potenciálját jelentősen növelné.

Nemzetközileg is kiemelkedő lesz a debreceni repülőtér

Az elmúlt években a repülőtér kapacitása folyamatosan bővült: a 2024-es évben már 750 ezer utast fogadtak, ami rekordot jelentett a létesítmény történetében.

A szakértők szerint a fejlesztés után a nemzetközi járatok száma is jelentősen nőhet, különösen a közép-európai célpontok és a gazdaságilag fontos nyugat-európai városok felé. Ez nemcsak a turizmust, hanem a helyi vállalkozások nemzetközi elérhetőségét is javítja.

Érdekesség, hogy a miniszterelnök a héten ezzel már a második vidéki repülőtér fejlesztését hirdeti meg, néhány nappal ezelőtt beszélt az elsőről, amelyről részletesen az alábbi cikkben írtunk.

Orbán Viktor bejelentette: itt lesz Magyarország új fontos repülőtere, ez a város örülhet – megállapodás született a fejlesztésről Orbán Viktor szerint Békés vármegye ma sokkal nagyobb lehetőségek előtt áll, mint néhány éve. A fejlesztések közé tartozik az új repülőtér kialakítása, a vasút korszerűsítése és a nemzetközi beruházások érkezése. A kormányfő szerint ezek együttesen új korszakot nyitnak a térségben.

A repülőtér fejlesztése a helyi gazdaság motorja lehet: a megnövekedett légi közlekedési kapacitás új nemzetközi járatok indítását teszi lehetővé, ami elősegíti a turizmus és az üzleti utazások fellendülését. Papp László, Debrecen polgármestere korábban a fejlesztést mérföldkőnek nevezte a város életében, kiemelve, hogy az infrastruktúra bővítése munkahelyteremtéssel és gazdasági dinamizmussal jár együtt.