Erre vártak a magyar cégek: 20 milliárddal megemelik a Demján Sándor Programban meghirdetett lízingtermékek keretét

A kiemelt érdeklődésre való tekintettel összesen 20 milliárd forinttal növeli a Demján Sándor Programban meghirdetett Jövő Exportőrei Lízing és az Exportélénkítő Lízing termékre vonatkozó keretösszeget az EXIM Bank. A pénzintézet csütörtöki közleménye szerint az új forrást az intézménypáros a programkereten belüli átcsoportosítással biztosítja. A konstrukciók célja, hogy kedvező feltételek mellett támogassák a magyar vállalkozások belföldi beruházásait, gép- és eszközbeszerzéseit, elősegítve ezzel a nemzetközi versenyképességük növelését és az exporttevékenységük bővítését.
Az EXIM Magyarország idén januárban indította el a Demján Sándor Program keretében elérhető finanszírozási lehetőségeket, köztük az Exportélénkítő Lízinget, amely 2025. március 3-án egészült ki a Jövő Exportőrei Lízinggel. A konstrukciókra eddig 1025 darab kérelem érkezett be, összesen 46 milliárd forint értékben. Az igénylések döntő többsége, 89 százaléka euróalapú finanszírozásra irányult.
Az Exportélénkítő Lízing olyan vállalkozásoknak nyújt nyílt végű és zárt végű pénzügyi lízinget, amelyek exporttevékenységük bővítéséhez keresnek gyors finanszírozási megoldást. A konstrukció az exportőrök és első körös beszállítóik igényeire szabva segíti műszaki és egyéb berendezések, gépek, haszongépjárművek, valamint mezőgazdasági eszközök beszerzését. A konstrukció fix kamatozású, a kamat mértéke forintalapon évi 6,8 százalék és 10,2 százalék, euróban pedig 3,31 százalék és 6,7 százalék között alakul, a futamidő pedig akár 5 évig is terjedhet.
A Jövő Exportőrei Lízing kifejezetten azoknak magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező kis-, közepes- és nagyvállalkozásoknak nyújt támogatást, amelyek versenyképességük növeléséhez vagy belföldi beruházásaik megvalósításához keresnek rugalmas és kedvező kamatozású finanszírozási megoldást. Esetükben nem feltétel, hogy a vállalkozás már aktív exporttevékenységet folytasson. A konstrukció műszaki berendezések és egyéb felszerelések, gépek, eszközök, valamint haszongépjárművek beszerzésére vehető igénybe. A nyílt vagy zárt végű lízingfinanszírozás euró mellett forint devizanemben is elérhető, fix, támogatott kamatozással a teljes futamidőre. A kamat mértéke euróalapon évi 3,7 százalék–5,7 százalék, míg forintalapon évi 5,2 százalék–7,2 százalék között alakul, a vállalat hitelképességi minősítése és az ügylet fedezettsége alapján. A vállalkozások maximum 5 éves futamidővel igényelhetik a finanszírozást, választható törlesztési ütemezéssel – amely lehet 1, 3 vagy 6 havonta. A lízingtermékek kamatai az ügyfél hitelképességi minősítése és az ügylet fedezettsége alapján alakul.
„A jelentős érdeklődés – különösen a szállítmányozási és logisztikai iparágból – arra ösztönzött minket, hogy a 20 milliárd forintos többletforrást minél előbb elérhetővé tegyük a magyar vállalkozások számára. A keretemelés célja, hogy minél több hazai vállalkozás tudjon gyorsan és kiszámítható módon forráshoz jutni működésük bővítéséhez” – hangsúlyozta Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója.
A bank a Demján Sándor Programban eddig összesen hétféle kedvező feltételű finanszírozási konstrukciót hirdetett meg, amelyek között megtalálható hitel- és lízingtermék is.
A gazdasági kilátásokat jelenleg leginkább a bizonytalanság határozza meg, ami minden vállalkozói rétegben érezhető – mondta lapunknak a magyar vállalkozások helyzetéről Pintér-Péntek Imre, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) általános alelnöke.
Meglátása szerint azonban Magyarországnak erős alapjai vannak: a feldolgozóipar, ezen belül is a járműipar továbbra is húzóágazat, és ha a hazai szereplők jól reagálnak a globális verseny kihívásaira, az az egész vállalkozói szférára kedvezően hathat. Hangsúlyozta, hogy a jövő kulcsa az innováció és a hatékonyság.
Az alelnök fontos feladatnak tartja, hogy a hazai cégek nagyobb arányban vegyenek részt az állami intézmények beszerzéseiben és a Magyarországon működő nagyvállalatok beszállítói láncaiban. Ezt olyan lehetőségnek látja, amely viszonylag gyorsan eredményt hozhat, és hozzájárulhat a kis- és középvállalkozások megerősödéséhez. Összegzésében rámutatott, hogy bár a geopolitikai feszültségek és a szomszédságban zajló háború komoly kockázatot jelentenek, Magyarország számára a kitörési pontot az innováció, a tudás és az összefogás adhatja.
