Erre vártak a magyar cégek: 20 milliárddal megemelik a Demján Sándor Programban meghirdetett lízingtermékek keretét

Az EXIM húszmilliárddal növeli a Jövő Exportőrei Lízing és az Exportélénkítő Lízing termékek keretösszegét. Mindkét konstrukciót a Demján Sándor Program keretében hirdette meg a pénzintézet.
VG
2025.09.18., 11:59

A kiemelt érdeklődésre való tekintettel összesen 20 milliárd forinttal növeli a Demján Sándor Programban meghirdetett Jövő Exportőrei Lízing és az Exportélénkítő Lízing termékre vonatkozó keretösszeget az EXIM Bank. A pénzintézet csütörtöki közleménye szerint az új forrást az intézménypáros a programkereten belüli átcsoportosítással biztosítja. A konstrukciók célja, hogy kedvező feltételek mellett támogassák a magyar vállalkozások belföldi beruházásait, gép- és eszközbeszerzéseit, elősegítve ezzel a nemzetközi versenyképességük növelését és az exporttevékenységük bővítését.

Az EXIM megemeli a Demján Sándor Programban meghirdetett lízingtermékek keretét / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az EXIM Magyarország idén januárban indította el a Demján Sándor Program keretében elérhető finanszírozási lehetőségeket, köztük az Exportélénkítő Lízinget, amely 2025. március 3-án egészült ki a Jövő Exportőrei Lízinggel. A konstrukciókra eddig 1025 darab kérelem érkezett be, összesen 46 milliárd forint értékben. Az igénylések döntő többsége, 89 százaléka euróalapú finanszírozásra irányult.

Nagy az érdeklődés a Demján Sándor Program iránt

Az Exportélénkítő Lízing olyan vállalkozásoknak nyújt nyílt végű és zárt végű pénzügyi lízinget, amelyek exporttevékenységük bővítéséhez keresnek gyors finanszírozási megoldást. A konstrukció az exportőrök és első körös beszállítóik igényeire szabva segíti műszaki és egyéb berendezések, gépek, haszongépjárművek, valamint mezőgazdasági eszközök beszerzését. A konstrukció fix kamatozású, a kamat mértéke forintalapon évi 6,8 százalék és 10,2 százalék, euróban pedig 3,31 százalék és 6,7 százalék között alakul, a futamidő pedig akár 5 évig is terjedhet.

A Jövő Exportőrei Lízing kifejezetten azoknak magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező kis-, közepes- és nagyvállalkozásoknak nyújt támogatást, amelyek versenyképességük növeléséhez vagy belföldi beruházásaik megvalósításához keresnek rugalmas és kedvező kamatozású finanszírozási megoldást. Esetükben nem feltétel, hogy a vállalkozás már aktív exporttevékenységet folytasson. A konstrukció műszaki berendezések és egyéb felszerelések, gépek, eszközök, valamint haszongépjárművek beszerzésére vehető igénybe. A nyílt vagy zárt végű lízingfinanszírozás euró mellett forint devizanemben is elérhető, fix, támogatott kamatozással a teljes futamidőre. A kamat mértéke euróalapon évi 3,7 százalék–5,7 százalék, míg forintalapon évi 5,2 százalék–7,2 százalék között alakul, a vállalat hitelképességi minősítése és az ügylet fedezettsége alapján. A vállalkozások maximum 5 éves futamidővel igényelhetik a finanszírozást, választható törlesztési ütemezéssel – amely lehet 1, 3 vagy 6 havonta. A lízingtermékek kamatai az ügyfél hitelképességi minősítése és az ügylet fedezettsége alapján alakul.

„A jelentős érdeklődés – különösen a szállítmányozási és logisztikai iparágból – arra ösztönzött minket, hogy a 20 milliárd forintos többletforrást minél előbb elérhetővé tegyük a magyar vállalkozások számára. A keretemelés célja, hogy minél több hazai vállalkozás tudjon gyorsan és kiszámítható módon forráshoz jutni működésük bővítéséhez” – hangsúlyozta Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója.

A bank a Demján Sándor Programban eddig összesen hétféle kedvező feltételű finanszírozási konstrukciót hirdetett meg, amelyek között megtalálható hitel- és lízingtermék is.

  • A program 2025. január elején startolt négy EXIM-konstrukcióval és 350 milliárd forintos kezdő keretösszeggel.
  • A bank a felmerülő piaci igények alapján további konstrukciókkal bővítette a program keretében elérhető megoldásait, amelyekkel a teljes keretösszeg 600 milliárd forintra nőtt.
  • A hazai vállalkozások számára továbbra is elérhetők a korábban meghirdetett beruházási, illetve belföldi és külföldi célú befektetési hitelek, valamint a lízingtermékek.

Megnevezték a magyar vállalkozások kitörési pontját – csak azok tudnak fejlődni, akik erre az útra lépnek

A gazdasági kilátásokat jelenleg leginkább a bizonytalanság határozza meg, ami minden vállalkozói rétegben érezhető – mondta lapunknak a magyar vállalkozások helyzetéről Pintér-Péntek Imre, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) általános alelnöke.

Meglátása szerint azonban Magyarországnak erős alapjai vannak: a feldolgozóipar, ezen belül is a járműipar továbbra is húzóágazat, és ha a hazai szereplők jól reagálnak a globális verseny kihívásaira, az az egész vállalkozói szférára kedvezően hathat. Hangsúlyozta, hogy a jövő kulcsa az innováció és a hatékonyság.

Az alelnök fontos feladatnak tartja, hogy a hazai cégek nagyobb arányban vegyenek részt az állami intézmények beszerzéseiben és a Magyarországon működő nagyvállalatok beszállítói láncaiban. Ezt olyan lehetőségnek látja, amely viszonylag gyorsan eredményt hozhat, és hozzájárulhat a kis- és középvállalkozások megerősödéséhez. Összegzésében rámutatott, hogy bár a geopolitikai feszültségek és a szomszédságban zajló háború komoly kockázatot jelentenek, Magyarország számára a kitörési pontot az innováció, a tudás és az összefogás adhatja.

 

