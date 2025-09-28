A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) ezentúl egyszerűsíti, gyorsítja a véradást

Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta: a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) elindulása óta számos újdonsággal bővült az alkalmazás, köztük a hiteles adatmegosztás lehetőségével is. A funkciónak köszönhetően generált PDF-dokumentum a véradásnál is használható – tette hozzá.
Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese arról beszélt, hogy naponta 1600-1800 véradóra van szükség a biztonságos vérellátáshoz, hiszen évente mintegy 400 ezer beteg szorul vérre, vérkészítményre. Hangsúlyozta, hogy az Országos Vérellátó Szolgálatnál különösen örülnek a Digitális Állampolgárság Programnak, mert a véradás előtti adminisztráció így sokkal egyszerűbbé vált.
A véradóknak már nem kell keresgélniük a taj-kártyát és a lakcímkártyát, hiszen elegendő magukkal hozniuk egy érvényes személyazonosításra hivatalosan alkalmas fényképes igazolványt. A taj-számukat és a lakcímüket a DÁP alkalmazáson keresztül is bemutathatják.
A véradók így valóban a legfontosabbra koncentrálhatnak: arra, hogy segítsenek másokon – fogalmazott az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese.
A program a magyar állampolgárok hétköznapjait hivatott egyszerűbbé és gyorsabbá tenni, gördülékenyebb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé, szinte bárhonnan és bármikor, személyes jelenlét nélkül.
További részletek az Origo oldalán olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.