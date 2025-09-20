Orbán Viktor bejelentéseket tett a Digitális Polgári Körök nagygyűlésén: a jövő héten fontos vasútvonalat avatnak, Kelet-Magyarországon gyárátadási dömping jön

Naggyá tesszük Magyarországot – erről beszélt Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján a Papp László Budapest Sportarénában.
A nagygyűlést több mint 11 ezer ember jelenlétében tartották, az egész napos rendezvényt Orbán Viktor előadás zárta le, aki ezúttal a Fidesz elnökeként is beszélt. Előtte felszólal Lázár János is, aki ígéretet tett rá, hogy mindent meg fognak építeni, minden félbehagyott beruházást vagy akár csak tervrajzon létező projektet".
Erről részletesebben ebben a cikkben számoltunk be.
Lázár János végső ígéret tett a Digitális Polgári Körök nagygyűlésén Magyarországnak
Az építési és közlekedési miniszter a Papp László Arénában mintegy tízezer résztvevő előtt szólalt fel. A Digitális Polgári Körök nagygyűlése arra is lehetőséget teremtett, hogy Lázár János elmondja, minden beruházást meg fognak csinálni.
Orbán Viktor első bejelentése az volt, hogy október 23-án újra Békementet szerveznek. "A következő találkozásunk lehetne egy békemenet október 23-án" – fogalmazott. Szerinte olyan sokan vannak a rendezvényen, hogy lassan kinövik az összes konferenciatermet és sportcsarnokot, mivel sokan nem fértek be.
Úgy folytatta, hogy napról napra "százával és ezrével vagyunk többen", legközelebb már csak a Jóisten szabad ege alatt férünk el, "ezért a következő találkozásunk lehetne akár egy új békemenet, mondjuk október 23-án". A miniszterelnök köszöntötte a rendezvény résztvevőit és közreműködőit, valamint a régi polgári körös bajtársait. Úgy fogalmazott: "megvagyunk, itt vagyunk, és készen állunk, úgy látom, agyonütni sem lehet bennünket".
Felidézte, hogy Békéscsabán hatalmas beruházást jelentettek be, Trump azt mondaná rá, "big and beautiful". Mintegy 280 milliárd forintból 2500 új munkahelyet hoznak létre.
Mi azt akarjuk, hogy Magyarország és mi, magyarok, nagyok legyünk és gazdagok. Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot
– jelentette ki. "Mikor fiatal voltam, azt gondoltam, hogy mi, magyarok, a 20. századot elvesztettük, de majd a 21-iket meg fogjuk nyerni. Mikor a saját életemre gondoltam, úgy képzeltem, hogy egy vesztes országba születtem, de egy győztes országban fogok meghalni. Azt gondoltam, majd mi naggyá tesszük Magyarországot".
Szerinte a győzelem békeidőben minden népnek mást jelent. Ha magyarnak születtél, a győzelem az, ha képes vagy megváltoztatni a mások által neked szánt sorsot. "A 20. században az akkori ellenségeink azt a sorsot szánták nekünk, hogy kicsik legyünk és szegények. Örökre. Az idők végezetéig. A mi nemzedékünk úgy döntött, hogy a 21. században nem így lesz. Most úgy lesz, ahogy mi akarjuk" – húzta alá.
A rendszerváltás után 35 évvel szertefoszlott az a remény, hogy a biztonságos és boldog élethez elegendő lesz egy korszakváltás, mert ezt a lehetőséget az európai vezetők elszúrták, az EU már az oldalára dőlt, a magyaroknak pedig ebben a helyzetben intellektuális, politikai és személyes bátorságra van szükségük, hogy elutasítsák azt az utat, amelyet Brüsszel ajánl.
Az Európai Unió hajójának bordázata nem bírta az ütéseket és beszakadt, ömlik be a víz. A pénzügyi válság, a migráció, a háború és az óriás bajok árnyékában liliputinak bizonyuló európai vezetők, "Wéber nagyúr és társai" együtt csődtömeget csináltak az Európai Unióból.
Ki kell mondani, hogy a magyar migrációs politika jobb, mert Magyarország migránsmentes ország maradt, a magyar családtámogatás jobb, mert a munkát ötvözi a gyerekvállalással és a magyar adórendszer jobb, mert itt, aki dolgozni akar, talál magának munkát.
Mint mondta, nincs szükség odakozmált brüsszeli receptekre. A brüsszeli út biztos bukás, a nemzeti út garancia Magyarország jövőjére.
hogy nagy dolgokat vigyünk véghez. Magyarországon van Európa legvonzóbb otthonteremtési programja, a kontinens legnagyobb adócsökkentése indult, megkétszerezik a gyerekek utáni adókedvezményt, adómentessé tesznek számos juttatást és a legalább két gyermeket vállaló anyáknak életük végéig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.
Asztalon Magyarország következő tíz évének fantasztikus országépítési terve is,
és közben megvédjük a határainkat, nem sumákolunk, nyíltan vállaljuk a migránsmentes Magyarországot.
A miniszterelnök beszéde 2 óra 47 perctől tekinthető meg az alábbi felvételen.
