Orbán Viktor bejelentéseket tett a Digitális Polgári Körök nagygyűlésén: a jövő héten fontos vasútvonalat avatnak, Kelet-Magyarországon gyárátadási dömping jön

Naggyá tesszük Magyarországot – erről beszélt Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján a Papp László Budapest Sportarénában.

Digitális Polgári Körök: Orbán Viktor bejelentéseket tett a nagygyűlésen / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A nagygyűlést több mint 11 ezer ember jelenlétében tartották, az egész napos rendezvényt Orbán Viktor előadás zárta le, aki ezúttal a Fidesz elnökeként is beszélt. Előtte felszólal Lázár János is, aki ígéretet tett rá, hogy mindent meg fognak építeni, minden félbehagyott beruházást vagy akár csak tervrajzon létező projektet".

Orbán Viktor első bejelentése az volt, hogy október 23-án újra Békementet szerveznek. "A következő találkozásunk lehetne egy békemenet október 23-án" – fogalmazott. Szerinte olyan sokan vannak a rendezvényen, hogy lassan kinövik az összes konferenciatermet és sportcsarnokot, mivel sokan nem fértek be.

Úgy folytatta, hogy napról napra "százával és ezrével vagyunk többen", legközelebb már csak a Jóisten szabad ege alatt férünk el, "ezért a következő találkozásunk lehetne akár egy új békemenet, mondjuk október 23-án". A miniszterelnök köszöntötte a rendezvény résztvevőit és közreműködőit, valamint a régi polgári körös bajtársait. Úgy fogalmazott: "megvagyunk, itt vagyunk, és készen állunk, úgy látom, agyonütni sem lehet bennünket".

Felidézte, hogy Békéscsabán hatalmas beruházást jelentettek be, Trump azt mondaná rá, "big and beautiful". Mintegy 280 milliárd forintból 2500 új munkahelyet hoznak létre.

Mi azt akarjuk, hogy Magyarország és mi, magyarok, nagyok legyünk és gazdagok. Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot

– jelentette ki. "Mikor fiatal voltam, azt gondoltam, hogy mi, magyarok, a 20. századot elvesztettük, de majd a 21-iket meg fogjuk nyerni. Mikor a saját életemre gondoltam, úgy képzeltem, hogy egy vesztes országba születtem, de egy győztes országban fogok meghalni. Azt gondoltam, majd mi naggyá tesszük Magyarországot".