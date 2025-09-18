Túri Anikó: Mindent megteszünk a fiatalok pénzügyi tudatosságának erősítése érdekében

A fiatalok pénzügyi tudatosságának erősítése nemcsak egyéni, hanem össztársadalmi érdek, hiszen egy pénzügyileg tudatos társadalomban kisebb a túlzott eladósodás veszélye, nő a megtakarítási hajlandóság és stabilabb a gazdasági rendszer — közölte Túri Anikó közgazdasági államtitkár a minisztériumi esszéíró pályázat díjátadó eredményhirdetésén a Nemzetgazdasági Minisztériumban.

Túri Anikó üdvözölte a díjazottakat / Forrás: MTI

Az államtitkár hozzátette, hogy a kormány mindent megtesz a fiatalok pénzügyi kultúrájának fejlesztése és a tudás élményszerű átadása érdekében.

Díjeső a minisztériumban

A Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében Túri Anikó adta át az Öngondoskodás és megtakarítás témakörben meghirdetett különdíjakat.

Gyorsan fejlődő világunk egyik legnagyobb kihívását a pénzügyi biztonság megteremtése és megőrzése jelenti. A legjobb esszék kiválasztása során is ezt a szempontot tartottuk szem előtt

– mondta az államtitkár.

A minisztériumi esszéíró-különdíjat Antal Katalin, Szili Magda, Nagy Bálint, valamint Ircsik Márk kapta.

Több ezer diák közül választottak

Több ezer induló diák közül az első helyet Szili Magda szerezte meg, akit több kategóriában is díjaztak. A második helyezett Nyúl Evelin, a harmadik Macsinga Ákos lett.

Az ünnepségen különdíjakat is átadtak: a legeredményesebb iskola díjat a BKSZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum kapta, a legeredményesebb vidéki iskola pedig a Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum lett.

A verseny eddigi történetének legeredményesebb felkészítő tanáraként különdíjat kapott Kiss Zoltán.

Patinás épületből modern irodaházba

Az eseményt még a Budapest belvárosában található székházban rendezték meg, azonban a Nemzetgazdasági Minisztérium költöztetése már javában zajlik. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az üzemeltetők már át is vették a korszerű, zöldirodaházakat a Dürer Parkban, melynek eredményeként az ingatlanba költöző Nemzetgazdasági Minisztériumnak és háttérintézményeinek az üzemeltetési költségei érdemben csökkennek.