Hatalmas újítást jelentett be a Díjnet: ennek az ügyfelek is örülni fognak

A Díjnet Zrt. fontos mérföldkőhöz ért, immár száz partnerrel együttműködve biztosítja elektronikus számlakezelési és adományozási szolgáltatásait egyetlen digitális felületen – 33 közüzemi és egyéb szolgáltatót, valamint 67 civil szervezetet köt össze a felhasználóival. Az új AdományPlusz funkcióval a felhasználók mostantól civil szervezetek elektronikus hírleveleit is kezelhetik dijnet.hu fiókjukban, és egyidejűleg adományozhatnak is.

Már száz partnerrel működik együtt a Díjnet: új funkció segíti a rendszeres civil adományozást / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Díjnet – a magyar e-számlafizetési piac meghatározó szereplőjeként – ezzel a Smart Target Kft.-vel közösen bevezetett újítással tovább bővíti az ügyintézés körét a társadalmi felelősségvállalás terén. Az AdományPlusz szolgáltatás lényege, hogy a felhasználók feliratkozhatnak a Smart Target által létrehozott Együtt a Jóért Közösség brandhez csatlakozott, 19 nonprofit szervezet közül a megismerni, támogatni kívánt társaságok hírleveleire. Ezek a hírlevelek az e-számlákhoz hasonlóan, elektronikus formában jelennek meg a dijnet.hu fiókban. A hírlevelekhez tartozó adományösszeg ezer és 500 ezer forint között szabadon módosítható, a támogatás pedig bankkártyával, akár a havi közüzemi számlákkal együtt is befizethető.

„Azt szerettük volna elérni, hogy az adományozási lehetőség olyan természetes és integrált része legyen a Díjnet szolgáltatásainak, mint egy közüzemi számla befizetése” – emelte ki Deé Gergely, a Díjnet Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, hogy az új funkció bevezetésével már száz partner kapcsolódik a Díjnethez, amely tovább erősíti a digitális platform sokoldalúságát és társadalmi hasznosságát.

Egyre több partnerrel rendelkezik a Díjnet

A Smart Target Kft. adatbázisában az Együtt a Jóért Közösség brandet használóként szereplő civil szervezetek jellemzően negyedévente küldenek elektronikus hírlevelet, amelyek feliratkozás esetén a fizetendő számlák mellett jelennek meg a dijnet.hu-n. A felhasználók bármikor visszakereshetik ezeket, módosíthatják az adomány összegét, vagy leiratkozhatnak a további hírlevelekről. A rendszer nemcsak kényelmes és biztonságos, hanem környezetbarát alternatívát is nyújt a nyomtatott levelezéssel szemben.