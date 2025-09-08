Deviza
Hatalmas újítást jelentett be a Díjnet: ennek az ügyfelek is örülni fognak

Új funkció segíti a rendszeres civil adományozást. A Díjnet Zrt. fontos mérföldkőhöz ért, már száz partnerrel működik együtt.
VG/MTI
2025.09.08, 15:21
Frissítve: 2025.09.08, 15:34

A Díjnet Zrt. fontos mérföldkőhöz ért, immár száz partnerrel együttműködve biztosítja elektronikus számlakezelési és adományozási szolgáltatásait egyetlen digitális felületen – 33 közüzemi és egyéb szolgáltatót, valamint 67 civil szervezetet köt össze a felhasználóival. Az új AdományPlusz funkcióval a felhasználók mostantól civil szervezetek elektronikus hírleveleit is kezelhetik dijnet.hu fiókjukban, és egyidejűleg adományozhatnak is.

Díjnet Már 100 partnerrel működik együtt a Díjnet - új funkció segíti a rendszeres civil adományozást
Már száz partnerrel működik együtt a Díjnet: új funkció segíti a rendszeres civil adományozást / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Díjnet – a magyar e-számlafizetési piac meghatározó szereplőjeként – ezzel a Smart Target Kft.-vel közösen bevezetett újítással tovább bővíti az ügyintézés körét a társadalmi felelősségvállalás terén. Az AdományPlusz szolgáltatás lényege, hogy a felhasználók feliratkozhatnak a Smart Target által létrehozott Együtt a Jóért Közösség brandhez csatlakozott, 19 nonprofit szervezet közül a megismerni, támogatni kívánt társaságok hírleveleire. Ezek a hírlevelek az e-számlákhoz hasonlóan, elektronikus formában jelennek meg a dijnet.hu fiókban. A hírlevelekhez tartozó adományösszeg ezer és 500 ezer forint között szabadon módosítható, a támogatás pedig bankkártyával, akár a havi közüzemi számlákkal együtt is befizethető.

„Azt szerettük volna elérni, hogy az adományozási lehetőség olyan természetes és integrált része legyen a Díjnet szolgáltatásainak, mint egy közüzemi számla befizetése” – emelte ki Deé Gergely, a Díjnet Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, hogy az új funkció bevezetésével már száz partner kapcsolódik a Díjnethez, amely tovább erősíti a digitális platform sokoldalúságát és társadalmi hasznosságát.

Egyre több partnerrel rendelkezik a Díjnet

A Smart Target Kft. adatbázisában az Együtt a Jóért Közösség brandet használóként szereplő civil szervezetek jellemzően negyedévente küldenek elektronikus hírlevelet, amelyek feliratkozás esetén a fizetendő számlák mellett jelennek meg a dijnet.hu-n. A felhasználók bármikor visszakereshetik ezeket, módosíthatják az adomány összegét, vagy leiratkozhatnak a további hírlevelekről. A rendszer nemcsak kényelmes és biztonságos, hanem környezetbarát alternatívát is nyújt a nyomtatott levelezéssel szemben.

A Díjnet népszerűségét jól jelzi, hogy működése során eddig több mint 100 millió elektronikus számlát mutatott be felhasználóinak, és évente 50 milliárd forint feletti elektronikus fizetési tranzakció zajlik a rendszerben. A szolgáltatás a dijnet.hu oldalon érhető el, és a regisztrált felhasználók az Adományozás menüpontban találják meg az új funkciókat.

Csalók küldenek levelet a Díjnet nevében, így próbálják megszerezni az adatainkat

Ismeretlenek a Díjnet Zrt. logóját és nevét felhasználva küldenek megtévesztő e-maileket, amelyekben sikertelen fizetésre hivatkozva bankkártyaadatokat próbálnak kicsalni.

A Díjnet hangsúlyozza, hogy soha nem kér adatokat, és arra figyelmezteti az ügyfeleit, hogy aki a hamis felületen megadta ezeket, az mielőbb vegye fel a kapcsolatot a számlavezető bankjával.

